Voici les 5 meilleurs aliments anti-fatigue

Quand le stress du quotidien devient trop envahissant, la fatigue a tendance à se manifester. Pour affronter ces périodes intenses qui soumettent l'organisme à rude épreuve, l’alimentation a un rôle prépondérant. Voici les aliments qu’il faudrait privilégier dans ses repas.

Le thé vert

Considéré comme l'une des boissons les plus saines au monde, le thé vert apporte non seulement de la caféine mais aussi des antioxydants comme l'EGCG, qui protège le cerveau, le cœur et le système nerveux. Le thé vert est également excellent contre le diabète.

Les oléagineux

Les nutritionnistes recommandent de consommer environ 30 grammes d'oléagineux au petit-déjeuner. Noisettes, amandes, noix, noix de cajou... sont riches en fibres et améliorent ainsi la digestion en régulant le transit intestinal. Ils contribuent aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers.

Le chocolat noir

Le chocolat est sans doute la source de magnésium la plus connue. Pour en profiter pleinement, on se tournera vers le chocolat avec une fort pourcentage de cacao (70%). Plus amer, il est aussi mieux doté en magnésium. Un petit carré, voire deux, tous les jours fera donc le plus grand bien.

Les fruits rouges

Fraises, framboises, myrtilles, cassis… tous les fruits rouges sont riches en vitamine C qui lutte contre la fatigue. On peut les manger frais (en respectant les saisons, c’est encore mieux) avec un peu de fromage blanc par exemple.

Les œufs

Manger des œufs permet de se sentir rapidement rassasié. Leurs protéines vont permettre d’apporter de l’énergie sur la durée. Ils contiennent par ailleurs des antioxydants et de la choline, indispensable au fonctionnement du cerveau.