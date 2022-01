Les 5 bienfaits de la vitamine D

La vitamine D est synthétisée par le corps lors de l’exposition au soleil.

Mais on peut aussi la trouver dans l’alimentation comme par exemple dans les poissons gras, les jaunes d'oeufs ou encore les champignons. Il n’est pas rare de souffrir de carence de cette vitamine, surtout l’hiver quand les journées sont courtes. Elle est pourtant essentielle à l’organisme. Voici 5 bienfaits de cette précieuse vitamine.

Elle contribue au développement des os

Elle va contribuer au bon développement et au maintien de la masse osseuse en facilitant l’absorption du calcium et du phosphore et en limitant leur fuite dans les urines. Les adolescents en ont particulièrement besoin pour bâtir leur masse osseuse. Par ailleurs, on sait qu’elle peut jouer un rôle important dans la prévention de l’ostéoporose qui touche particulièrement les femmes.

Elle maintient la masse musculaire

La vitamine D a aussi un rôle important pour l’entretien de la masse musculaire, notamment auprès des personnes âgées. D’après une étude de l’université de Birmingham, les femmes présentant une musculature développée auraient des concentrations élevées de vitamine D.

Elle aide à prévenir certains cancers

De récentes expérimentations ont montré que la vitamine D pouvait réduire le risque de cancer. Elle permettrait de freiner la prolifération de cellules cancéreuses. Elle est en ce moment étudiée comme piste pour un traitement dans le cancer du sein. Une carence en vitamine D augmenterait donc le risque de cancer.

Elle répare les dégats des maladies cardiovascualaires

Ses bienfaits sur le cœur font l’objet de plusieurs études contradictoires. L’une d’elle en revanche fait autorité : après un accident du système cardiovasculaire, la vitamine D va réparer les dégâts de manière significative.

Elle participe au fonctionnement cognitif

Le cortex et l’hippocampe qui joue un rôle majeur dans l’apprentissage et la mémoire sont tous deux des récepteurs de vitamine D. Elle serait ainsi utile au développement normal du cerveau.