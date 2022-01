Voici la meilleure mousse au chocolat selon 60 Millions de consommateurs

Dans son numéro de janvier, 60 millions de consommateurs s'intéresse aux desserts que l'on trouve dans le commerce. Et il distingue ainsi la meilleure mousse au chocolat vendue en grande surface.

Pour ce dossier qui intéressera tous les amateurs de plaisirs sucrés, le magazine a étudié une cinquantaine de références disponibles dans les rayons, et plus précisément 13 mousses au chocolat différentes. Et il a pu constater que, si la recette traditionnelle se résume à du chocolat, des oeufs, du beurre et du sucre, les fabricants s'éloignent parfois un peu trop.

Comme à son habitude, 60 millions de consommateurs a mis au point ce comparatif en étudiant la composition des produits. Ainsi, la présence d'additifs, d'arômes et d'édulcorants, l'absence d’œufs, ou encore une trop grande teneur en sucre et/ou en sel sont des mauvais points.

Des mousses au chocolat trop sucrées

Une fois tous ces critères analysés, il a donc fallu désigner un grand gagnant. Et la meilleure mousse au chocolat selon 60 millions de consommateurs est donc la Mousse au chocolat noir intense de la marque Bonne Maman.

A noter que certains produits à la composition «naturelle» ont été rétrogradés à cause d'un trop plein de sucre. «Aucune référence de notre échantillon ne rentre dans la catégorie "très bon", que nous avons définie comme étant inférieure à 40 kcal par pot individuel», fait ainsi savoir le magazine.