Voici 5 aliments qui donnent des boutons

Rien de plus désagréable que de voir apparaître des boutons disgracieux sur son visage. Pour limiter leur apparition, l’une des règles à suivre est de faire attention à son alimentation. Voici 5 aliments à mettre de côté si l'on souhaite garder une peau exempte d’impuretés.

Les bonbons

Les bonbons, mais aussi les gâteaux, ou encore le chocolat, sont l’ennemi de l’épiderme. Ils vont engendrer une élévation brutale de la glycémie, ce qui va favoriser la production d’insuline, hormone naturellement sécrétée par le pancréas, qui abaisse la glycémie. Puis, elle va à son tour stimuler la croissance des glandes sébacées, responsable de la sécrétion du sébum, et donc d’une éruption de boutons.

L’alcool

Après une soirée bien arrosée, on a parfois la mauvaise surprise de découvrir quelques boutons sur son visage. Et pour cause, les boissons alcoolisées sont pour la plupart très sucrées. Sans compter les diluants : jus de fruits et autres sodas qui contiennent eux-aussi une grande quantité de sucre, ce qui provoque un dérèglement hormonal. Comme expliqué plus haut avec les friandises, l’organisme va réagir en augmentant la sécrétion de sébum.

L’emmental

Tous les fromages à base de lait de vache, tels que l’emmental, le brie, le camembert, ou encore le gruyère, vont accentuer les problèmes de peau. Le lait de vache a en effet tendance à stimuler les glandes sébacées et à provoquer de l’acné. Si vous êtes sujet aux boutons, il vaut mieux consommer des fromages à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, et opter pour des laits végétaux (soja, avoine, amande…).

Le pain

Autre aliment susceptible d’engendrer ce phénomène : le pain. Mais attention, pas n’importe lequel. Au petit déjeuner, ou lors des repas, c’est le pain blanc qu’il faut proscrire. En effet, contrairement au pain complet, il est fabriqué, comme son nom l’indique, avec de la farine blanche. Or, c’est un produit raffiné riche en glucose, qui possède ainsi un indice glycémique trop élevé.

Les pommes de terre

Au rayon des féculents, on retrouve les pommes de terre. Ces dernières ont également un index glycémique très élevé, ce qui en fait un aliment à éviter. Pour limiter les dégâts sur sa peau, il vaut donc mieux trouver un autre accompagnement pour vos plats, comme par exemple les légumineuses ou les légumes secs (lentilles vertes, pois cassés, haricot blanc…), qui, de leur côté, ont un index glycémique bas.