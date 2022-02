Ces 5 aliments à privilégier en cas d’anémie

L’anémie est un véritable fléau. D’après l’OMS, près de 1,5 milliards de personnes en souffrent sur terre. Elle se manifeste par une fatigue chronique : l’organisme manque de globules rouges et doit donc travailler plus pour apporter de l’oxygène. Pour s’en prémunir, il faut veiller à se nourrir d’aliments riches en fer. Voici la liste de ceux à privilégier pour garder une santé d’acier.

Les lentilles

Les légumineuses sont également intéressantes pour faire une cure de fer. Les lentilles incarnent l’exemple parfait. D’autant qu’on les déguste aussi bien chaudes avec une saucisse de Morteau, que froides en salade, avec persil et échalote.

Le thym

Cette plante aromatique reconnaissable aisément à son parfum puissant est une source très importante de fer. Une portion de 100g sous forme séchée en contient près de 124 mg d’après l’Anses. Mais attention à ne pas avoir la main trop lourde : la recette risque d’en subir les conséquences.

La viande rouge

La viande de bœuf cuite contient en moyenne 3mg de fer pour 100g. Et comme il s’agit de provenance animale, l’oligoélement est particulièrement bien assimilé. On veillera toutefois à ne pas en manger à tous les repas. Deux à trois fois par semaine suffisent.

Les graines de sésame

Les graines de sésame sont très efficaces contre l'anémie. En particulier, celles qui sont noires. Il s’agit d’une variété plus rare donc plus chère mais qui contient aussi plus de nutriments et notamment en matière de fer. On les saupoudre sur une salade de tofu par exemple ou sur une viande froide.

Les agrumes

Non les oranges ne contiennent pas de fer. En revanche, comme tous les agrumes, elles sont bourrées de vitamines C qui facilitent l’absorption de cet oligoélément. On veillera donc à les ajouter à son régime, par exemple sous forme de jus au petit déjeuner.