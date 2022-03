Voici les pires thés glacés pour la santé selon 60 millions de consommateurs

Quand les beaux jours font leur retour, le thé glacé s’impose comme une boisson incontournable. Toutefois, tous ces breuvages fruités et rafraîchissants ne se valent pas.

Le magazine 60 millions de consommateurs a passé au crible 14 thés glacés et 11 infusions au thé en vente dans le commerce. Parmi eux, il y en a qu’il faut éviter en raison de leur taux de sucre, mais aussi de la présence d'arômes et d’additifs.

En termes d’ingrédients, le pire thé glacé est le Snapple. Dotée d’une note globale de 8/20 et d’un Nutri-Score E, cette boisson à la pêche est calorique et trop sucrée. En plus, la quantité de pêche serait dérisoire.

A la deuxième place du classement, on retrouve le thé aromatisé saveur pêche Freeway (Lidl), qui contient lui aussi trop de sucres. Classé E, ce produit concentre toutefois un peu moins d’additifs. Le podium est complété par le thé goût pêche Fruima (Aldi).

On peut également citer le sirop Iced Tea pêche de la marque Teisseire. Outre son apport calorique élevé, le thé et la pêche ne sont pas suffisamment présents. De son côté, le thé bio Galvanina peut se vanter d’avoir peu d’additifs et une quantité intéressante de pêche. Mais cette boisson gazeuse n’en demeure pas moins très sucrée.

Autre référence : le Fresh Tea saveur pêche (Marque Repère). Ce breuvage bien trop calorique écope d’un Nutri-Score D et d’une note de 10/20 par 60 millions de consommateurs. Selon la revue spécialisée, le nombre d’additifs est tout juste acceptable.

le thé maison, la meilleure alternative

A noter que le Look Iced Tea (Intermarché) et le Thé glacé saveur pêche (U) affichent également des mauvaises valeurs nutritionnelles. Ils obtiennent tous deux un Nutri-Score D et une note de 10,5/20. En réalité, rien ne vaut un thé glacé à la pêche fait maison.

De cette manière, on peut mieux doser la quantité de sucre, voire ne pas en ajouter du tout. En plus, la recette est très simple. Portez à ébullition un litre d'eau puis ajoutez hors du feu deux sachets de thé (ou encore mieux, du thé en vrac) et laissez infuser 5 minutes.

Après avoir retiré le thé, ajouter le sucre (1 cuillère à soupe), mélangez, puis versez le tout dans une carafe et laissez refroidir. Pendant ce temps, coupez deux pêches mûres en morceaux puis disposez-les dans la carafe. Enfin, placez la boisson au réfrigérateur (au moins 6 heures) avant dégustation.