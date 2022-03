Cette astuce géniale pour faire mûrir un avocat en moins de 30 secondes

Tous les ingrédients sont réunis pour préparer sa recette de guacamole mais il y a un problème : l’avocat n’est pas mur. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel.

Les avocats sont souvent cueillis trop tôt et n’ont pas le temps de murir sur les étals. Et même en les tâtant du bout des doigts, il peut être parfois très difficile d’en trouver un à bonne maturation. Résultat, on se retrouve dans l’impasse pour réaliser sa recette fétiche.

Mais il existe une astuce géniale qui pourra dépanner un grand nombre de cuisiniers. Pour cela il faut juste disposer d’un four à micro-ondes. Ensuite, c’est à la portée de n’importe qui : il suffit de le mettre une dizaine de secondes à puissance maximale en ayant pris soin de le piquer sur le côté. Passé ce bref temps de cuisson, la chair va commencer à se ramollir en refroidissant. On va pouvoir le cuisiner.

Cette astuce fonctionne également avec un four traditionnel mais prendra plus de temps. Il faudra pour cela envelopper l’avocat dans une feuille de papier d’aluminium puis le mettre au four dix minutes à 90°C. Attention à ne pas se bruler en le sortant et à attendre quelques minutes supplémentaires pour qu'il refroidisse.

Sans cette astuce, un avocat prend en général trois à quatre jours à température ambiante pour murir.