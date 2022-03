Voici les 5 aliments qui donnent une mauvaise mine

Il y a des périodes où en se levant on se dit qu’on a mauvaise mine. La fatigue, le manque de soleil, mais aussi la pollution ternissent les traits du visage. Si certains comportements sont à privilégier, comme prendre l’air régulièrement, il faut aussi surveiller son alimentation. Voici 5 aliments à éviter pour garder une bonne mine.

Le sucre raffiné

Tous les aliments qui contiennent des sucres raffinés (blanc, roux voire blond) favorisent la production de sébum. Il faut donc éviter de les consommer avec excès. Des fruits secs peuvent remplacer les gateaux au chocolat pourl les petites pauses.

La viande rouge

La viande rouge est réputée mauvaise pour la peau. Difficiles à digérer, les protéines animales peuvent affecter le teint et déclencher des poussées de boutons. On limitera donc sa consommation. Les poissons gras et les volailles sont en revanche recommandés.

L’alcool

En plus de venir affecter l’appareil digestif, l’alcool va provoquer une déshydratation de l’épiderme. Les boissons alcoolisées contiennent par ailleurs une grande quantité de glucose qui complique l’entretien des cellules.

Le café

Bu en petite quantité, le café n’est pas mauvais pour la peau. Mais le problème, c’est qu’il est souvent difficile de se contenter d’une seule tasse. A raison de trois par jour, le café va entraîner une déshydratation de l’épiderme et le rendre ainsi vulnérable aux complications. On lui préférera le thé vert ou encore mieux le rooibos (sans théine).

Le sel

Le sel favorise le renouvellement des cellules. Mais une nourriture trop salée aura l’effet inverse, elle va assécher la peau et donner ainsi mauvaise mine.