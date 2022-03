Ces 7 aliments bons pour votre cerveau

Constitué de milliards de cellules nerveuses, le cerveau ne représente en moyenne que 2% du poids du corps. Il pèse environ 1,4 kg chez l’adulte. Mais il consomme à lui seul 20% de l'énergie totale de l’organisme, tant son activité est intense. C’est pourquoi il est important de bien le nourrir.

Le saumon

Sur la listes des aliments bons pour le cerveau figure notamment le saumon, et plus généralement, tous les poissons gras (maquereau, truite, sardine, hareng…). Et pour cause, ils sont très riches en oméga 3. Ces acides gras polyinsaturés sont essentiels au bon développement et au bon fonctionnement du cerveau. Ils protègent les neurones, et favorisent une bonne communication entre eux via des connexions appelées synapses.

Le pain complet

Les féculents, et plus particulièrement ceux à faible indice glycémique, comme le pain et le riz complet, les pâtes complètes, ou encore les légumineuses (lentilles, haricots rouges et blancs, pois chiches…), font également partie des aliments à privilégier. Ils agissent comme un véritable carburant. Le sucre des féculents va se libérer lentement et progressivement, apportant ainsi de l’énergie (glucides) au cerveau de manière continue.

Les myrtilles

Côté fruits, on peut citer les myrtilles, qui sont très riches en polyphénols (jusqu'à 280 mg /100 grammes), des puissants antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres, molécules responsables des dégénérescences du cerveau. Manger ces petites baies bleues permet ainsi de ralentir le déclin des fonctions cérébrales. A noter que les mûres, les framboises, les fraises et les groseilles, sont tout aussi bénéfiques.

La viande rouge

Le fer est essentiel pour le cerveau. Si on en manque, le sang aura du mal à faire son travail, et le cerveau ne sera pas correctement oxygéné. En sachant que cet organe consomme chaque jour environ 40% de l’air inspiré. Pour éviter une carence en fer, veillez ainsi à intégrer dans vos menus de la viande rouge, en particulier les abats, comme notamment le foie de porc (18mg de fer pour 100 grammes), les rognons d'agneau (12mg de fer pour 100g), et les produits de la mer, tels que les moules et les huîtres par exemple.

Les noix

Si les cerneaux de noix ressemblent tant aux deux hémisphères de notre cerveau, c’est pour une bonne raison. Source d’acides gras, de fibres, de protéines, de minéraux et d’oligo-éléments, ce fruit à coque améliore nos capacités cognitives, renforce notre mémoire, aide à lutter contre l’oxydation des cellules, et favorise la neurogenèse, le processus de formation d'un neurone.

Les huitres

Particulièrement riches en zinc, en iode, en fer et en vitamines B12, les huîtres sont particulièrement bonnes pour la mémoire. Dans l'idéal, il faudrait en déguster une douzaine par semaine pour être en bonne santé.

Les légumineuses

Les lentilles, et plus généralement les légumineuses sont réputées pour leur apport en vitamine B9 et B3j qui peuvent être très intéressantes pour le bon fonctionnement du cerveau.