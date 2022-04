Voici les 5 viennoiseries de la moins à la plus calorique

Elles ont beau avoir été inventées à Vienne, en Autriche, les Français raffolent des viennoiseries. Le croissant est d’ailleurs devenu un emblème du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Au petit déjeuner ou au goûter, il y a toujours un petit creux pour un petit pain au chocolat ou aux raisins. Mais attention, ces gourmandises sont riches en calories. Voici les cinq viennoiseries préférées des Français, classées en fonction de leurs calories, d’après le site Ciqual de l’Anses.

Le pain aux raisins (333 kcal/100g)

C’est la viennoiserie la moins calorique du top 5. Le pain aux raisins artisanal a toujours autant d’adeptes. Les boulangeries branchées tentent de le revisiter, mais c’est la version originale qui reste la plus appréciée.

La brioche (374 kcal/100g)

Une bonne brioche est un vrai régal au petit déjeuner. On la tartine de beurre et de confiture. Et, au goûter, c’est de la pâte à tartiner au chocolat qui va venir la recouvrir. C’est un peu son point faible : elle est souvent associée à d’autres matières grasses. Dégustée nature, elle n'est pas si calorique.

Le croissant au beurre (420 kcal/100g)

Cette spécialité des boulangers français, qui n’est pas si simple que ça à réaliser, est assez calorique. Mais ce classement est trompeur : un croissant doit faire en moyenne 50g, le nombre de calories est donc à diviser par deux.

LE pain au chocolat (423 kcal/100g)

Le matin, on pourrait en manger deux ou trois d’affilée. Les pains au chocolat, quand ils sortent du four, sont un plaisir dont on se défait péniblement. Attention à ne pas en abuser tout de même : cette viennoiserie est l’une des plus caloriques.

©nicholas-doyle-unsplash

Le croissant aux amandes (446 kcal/100g)

Sans surprise, le croissant aux amandes arrive en tête du classement d’après les statistiques de l’Anses. D’ailleurs, après en avoir avalé un, on est en général calé pour quelques temps.