Voici les 6 meilleurs thés pour perdre du poids

Contrairement à une idée répandue, le thé ne fait pas perdre de poids. En revanche, certains types peuvent aider à brûler des graisses, à ne pas grignoter et à ne pas consommer des boissons sucrées. En voici sept qu'on peut associer à son régime.

LE THÉ MATCHA

Tout droit venu du Japon, le thé matcha est en forme de poudre et contient plusieurs antioxydants qui aident l'organisme à lutter contre le vieillissement des cellules. Le matcha est un excellent thé minceur car il tonifie efficacement le métabolisme.

LE THE VERT

D'origine chinoise, le thé vert est lui réputé pour ses nombreux bienfaits et vertus médicinales. Il est d'ailleurs considéré comme la boisson à la plus forte activité antioxydante par l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation. Le thé vert peut engendrer une perte de poids et une réduction du tour de taille chez les femmes après douze semaines de consommation.

LE THÉ NOIR

Comme tout le monde le sait, le thé noir permet dans un premier temps de gagner en énergie grâce à la théine. Il est aussi très bon pour le cœur et peut aussi réduire le cholestérol. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en consommer avant de dormir.

LE THÉ OLOONG

Le thé oloong dispose de multiples bienfaits. Il peut être utiliser comme un anti-inflammatoire. Il permet lui aussi de lutter contre le vieillissement cellulaire. Il peut également favoriser l'élimination des excès de graisse mais aussi réduire le stress.

LA TISANE

De manière générale, les infusions comme la tisane ont des vertus sur la digestion et l'élimination des toxines. Certaines peuvent réduire le stress, l'anxiété voire le temps d'endormissement.

Le Rooibos

Le Rooibos est une boisson traditionnelle en Afrique du Sud. Il est idéal en fin de journée ou en début de soirée car il favorise le sommeil et permet de lutter contre l'insomnie car il est complètement dénué de théine.