Voici les meilleures destinations de France pour les adeptes du sans gluten

Le régime sans gluten fait de plus en plus d’adeptes. Près de 8% des Français seraient concernés par ce régime alimentaire, d’après le site Because Gus.

A l’approche de la Journée Mondiale de la maladie Cœliaque, prévue le 16 mai prochain, une nouvelle étude vient apporter un éclairage nouveau sur cette population et sur les difficultés qu’elle rencontre.

Ce baromètre, réalisé avec le Secteur Diététique et l’Association Française des Intolérants au Gluten (AFDIAG), dévoile les destinations qui sont les plus «gluten free friendly» en France.

En première position, on retrouve la région Ile-de-France. Les personnes sondées ont mis en avant la facilité à trouver des produits sans gluten dans les supermarchés ou dans les nombreuses enseignes bio.

La Bretagne est la deuxième destination plébiscitée, ce qui n’est pas une surprise pour le pays du sarrasin. De nombreux restaurants y proposent des plats adaptés. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive sur la troisième marche du podium pour son offre sans gluten.

Des régions pointées du doigt

A l’inverse, trois régions sont pointées du doigt pour la faiblesse de leur offre, d’après le baromètre Because Gus. Il s’agit de la Normandie, de l’Auverge-Rhône-Alpes et du Grand-Est. Les restaurateurs semblent ne pas prendre en compte ce régime particulier.

D’après le baromètre, les sans gluten préfèrent limiter leurs sorties. «13% d’entre eux préfèrent ne pas parler de leur régime sans gluten quand ils ne sont pas chez eux car ils redoutent les réactions des autres qui sont souvent négatives ou stigmatisantes».