Voici les 7 aliments à éviter au petit déjeuner

Le petit déjeuner, c’est sacré. Il permet de faire le plein d’énergie après plusieurs heures de jeûne, stimule le métabolisme, et permet de tenir jusqu’à la pause de midi. A condition toutefois qu’il soit équilibré. Voici les 7 aliments qu’il faut éviter de consommer le matin.

Le pain de mie blanc

Réalisé avec de la farine blanche raffinée, le pain de mie contient souvent beaucoup d’additifs industriels et a un indice glycémique trop élevé. Résultat, il augmente rapidement le taux de sucre dans le sang, qui va redescendre tout aussi vite. Autrement dit, vous allez avoir faim à peine une heure plus tard et donc grignoter avant la pause déjeuner.

Sans compter qu’il est rapidement absorbé par l’organisme, et qu’il n’apporte pas de nutriments, ni de vitamines. Le matin, misez plutôt sur le pain complet, ou aux céréales, qui est source de fibres et plus rassasiant, ou bien sur des aliments contenant une bonne quantité de protéines, comme les œufs.

Les viennoiseries

Quand on est sur le chemin du travail et que l’on passe devant une boulangerie, il est souvent difficile de ne pas être tenté d’y entrer, attiré par l’odeur des pains au chocolat, des croissants chauds et des pains aux raisins. Cependant, il vaut mieux ne pas céder, à moins que ce soit de manière exceptionnelle.

Et pour cause, préparées à partir de pâte feuilletée, de beurre, de lait, de crème, d’œufs et de sucre, les viennoiseries sont particulièrement caloriques (comptez environ 300 calories pour une viennoiserie), pauvres en fibres et pas nourrissantes.

Le jus de fruits industriel

Pour beaucoup de Français, les nectars d’orange, de banane, et autre les jus à base de concentré sont incontournables le matin. Pourtant, ces breuvages industriels continent beaucoup de sucres, de conservateurs, et sont rapidement absorbés par l’organisme. C’est pourquoi ils sont déconseillés.

Pour avoir une dose de vitamines, prenez plutôt le temps de presser des fruits pour en faire un jus maison (orange, pamplemousse, citron…). Toutefois, rien de tel que de manger un fruit entier, la peau et/ou la chair étant particulièrement riches en vitamines.

Les biscuits et les céréales

Faute de temps, on a parfois tendance à se tourner vers les biscuits ou les barres céréales. Mais là encore, c’est une mauvaise idée. Ces petits gâteaux sont bourrés de sucres rapides, de lipides et de glucides, dont notre corps n’a pas besoin, et tout cas en de telles quantités. Les glucides fournissent notamment l'énergie nécessaire au fonctionnement du cerveau.

Mais si le petit déjeuner est trop glucidique, cela engendre de la somnolence dans la matinée. Pareil pour les céréales industrielles, souvent trop riches en sucres. Au petit déjeuner, il est préférable d’opter pour un bol de flocons d'avoine, qui apportent une bonne source d’énergie tout au long de la matinée, sans augmenter ou diminuer la glycémie de façon significative.

La pâte à tartiner

Il est également recommandé de bannir la pâte à tartiner. Riche en huile de palme et en gras saturés, cette dernière est bien trop calorique (539 calories pour 100 grammes). Que ce soit au goûter ou au petit déjeuner, il vaut mieux que cela reste occasionnel, surtout que l’on se contente rarement d’une seule cuillère.

Deux tartines couvertes chacune d’environ 30g de pâte à tartiner représentent en moyenne 34g de sucre, soit bien au-delà de la dose quotidienne recommandée (environ 25 g par jour selon l’OMS). A noter que la revue 60 millions de consommateurs a récemment testé 14 pâtes à tartiner noisettes et chocolat. Et celle qui a obtenu les faveurs du jury est la Poulain.

la confiture industrielle

Outre les pâtes chocolatées, il est préférable de limiter sa consommation de confitures industrielles. Sur des tartines, elles sont bonnes pour les papilles, mais beaucoup moins pour la santé. Et pour cause, pour rehausser le goût, elles souvent enrichies en sucres raffinés.

Si vous ne pouvez pas vous passer de votre tranche de pain tartinée de confiture, tentez de la faire maison. Cela vous permettra ainsi de pouvoir ajuster la teneur en sucre. Vous pouvez aussi la remplacer en mettant une noisette de bon beurre ou un peu de miel.

Les yaourts aromatisés

Consommer un produit laitier dès le matin est essentiel pour avoir un apport calcique et protéique. Mais pas n’importe lequel. Il est recommandé d’opter pour un verre de lait de vache, ou végétal enrichi en calcium, un fromage blanc, ou bien un yaourt.

A condition que celui-ci ne soit pas aromatisé, et donc trop sucré et calorique. On évite également les crèmes dessert, qui vont faire baisser votre taux de glycémie dans les deux heures qui suivront la prise du petit-déjeuner. Au rayon yaourts, misez plus précisément sur les yaourts à la grecque. Ce produit laitier à la texture onctueuse est pauvre en matières grasses et très nutritif.