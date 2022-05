Ce miel serait le meilleur selon 60 millions de consommateurs

Les Français raffolent du miel. Ils en mangent chaque année 50.000 tonnes d’après les représentants du secteur (Alliance 7). Mais savent-ils ce que contient exactement leur pot ? Dans les rayons de la grande distribution, on retrouve beaucoup de produits importés notamment de Chine.

Afin d’évaluer la qualité des miels vendus dans l’Hexagone, l’association 60 millions de consommateurs a passé au crible 24 pots de marques différentes dans une enquête publiée dans son dernier numéro du mois de novembre. Il s’agit de miels de fleurs liquides ou crémeux, les plus appréciés des Français.

Elle a analysé la nature et les quantités de grains de pollen présents dans chaque produit ainsi que leur provenance. Dans les faits, la plupart des produits présents sur le marché contiennent un mélange de miels de différentes origines (ce qui est parfaitement légal mais doit figurer sur l’étiquette). Il n’est pas rare de trouver jusqu’à six pays différents dans un pot rappelle l’association (Argentine, Uruguay, Mexique, Ukraine, Espagne et France).

A l’issue d’une série d’analyses, un classement a donc été établi. C’est le miel de fleurs printanières de La Grande Epicerie de Paris (9,90€ les 350 g) qui se hisse à la première place. «Il coche toutes les cases d’un produit de haute qualité» explique 60 millions de consommateurs s’appuyant sur des critères de qualité, d’authenticité et d’absence de contaminants.

En deuxième position, on retrouve Le miel de fleurs de Provence des ruches du Lubéron (10,30€ les 500g). Il s’agit d’un produit IGP Provence (Indication géographique Protégée). Après analyse, 60 millions de consommateurs confirme que «les pollens retrouvés attestent de son origine avec un tiers d’entre eux issus de fleurs de ronces, de brassicacées et, en moindres proportions, de châtaignier commun et de marronnier d’Inde».

Enfin, en queue de classement, les produits des marques Famille Vacher et Le Manoir des abeilles ne sont pas recommandés par l’association.