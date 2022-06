Canicule : Voici les 5 aliments à éviter

Quand les températures deviennent très élevées, le corps est soumis à rude épreuve. Pour l’aider à maintenir son équilibre, l’alimentation et l’hydratation sont primordiales. Voici 5 aliments à éviter quand il fait trop chaud.

La viande rouge

Quand il fait très chaud, il est recommandé d’éviter les matières grasses. Elles demandent un effort supplémentaire à l’organisme pour les digérer ce qui va avoir pour effet d’augmenter la température du corps. Or c’est précisément l’inverse qu’on recherche quand le mercure est débridé.

Le café

La petit café du matin reste acceptable mais en période de canicule, mieux vaut modérer sa consommation de caféine. Et cela pour deux raisons : d’abord le café a un effet diurétique, il va éliminer l’eau du corps. Quand il fait chaud, il faut à l’inverse s’hydrater. Ensuite le café va créer un état de nervosité et entraîner des acidités dans l’estomac. L’organisme sera encore plus plébiscité pour faire chuter la température du corps.

L’alcool

En période de forte chaleur, la consommation d’alcool peut se révéler dangereuse. Elle va assécher le corps alors que ce dernier a besoin d’eau pour maintenir sa température basse. Le vin rouge et les alcools forts sont donc à éviter. On choisira de préférence de la bière ou des boissons rafraichissante comme les hard seltzer.

Les sodas

Trop riches en sucre, les sodas vont avoir un effet trompeur. Ils vont étancher la soif mais en réalité ils ne suffiront pas à bien hydrater le corps. Par ailleurs la présence de gaz peut entraîner des crampes d’estomac.

Des plats trop froids

Croquer des glaçons en période de canicule n’est pas une bonne idée. Sur le moment, on ressent une sensation de grande fraîcheur mais elle va être éphémère. En effet, le corps sollicetera beaucoup d’énergie pour faire remonter sa température. Une bouffée de chaleur suivra donc ce moment de fraîcheur.