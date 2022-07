Voici les 5 aliments qui permettraient de faire baisser sa tension

Mauvaise alimentation, sédentarité, tabagisme… Tous les excès ne sont pas bons pour la tension.

Et avec l’âge, les risques ne font qu’augmenter : le cœur fatigue et doit plus travailler pour pomper le sang. Afin de réduire sa tension, une bonne alimentation est recommandée. Certains végétaux sont d’ailleurs particulièrement précieux pour lutter contre l’hypertension artérielle.

Le brocoli

Le brocoli permettrait de réduire le taux de mauvais cholestérol et d’avoir moins de calcium dans les vaisseaux sanguins si l’on en mange environ 45 g par jour. Aussi, ce légume préviendrait le risque d’infarctus et de maladies cardiovasculaires. Pour profiter des bienfaits de ses antioxydants, les fameux flavonoïdes, il vaut mieux le manger cru ou légèrement cuit.

L’ail

L’ail est un super aliment. Ses composés aident à faire diminuer les plaques d'athérosclérose qui s'accumulent sur les parois des artères, aggravant le risque d'accident cardio-vasculaire et l’hypertension. L'ail protègerait ainsi particulièrement l'aorte, l'artère centrale de notre organisme. Pour éviter de souffrir de ses effets secondaires, comme la mauvaise haleine, on peut le consommer sous forme de gélules.

L’amande

Comme tous les oléagineux, les amandes sont riches en fibres et améliorent la digestion en régulant le transit intestinal. Mais elles contribuent aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers. Elles sont riches en potassium, en magnésium et en acides gras insaturés.

L’artichaut

Cette plante vivace de la famille des Astéracées renferme de nombreux antioxydants. Elle est notamment riche en acide chlorogénique, en flavonoïdes, et en polyphénols, qui ont la capacité de neutraliser les radicaux libres, molécules qui sont à l'origine d'un stress oxydatif et qui accélèrent le vieillissement des tissus.

Le cacao

Egalement riche en flavonoïdes, le cacao aide l’organisme à surmonter le stress, première cause d’hypertension. Il protège aussi contre les maladies cardiaques.