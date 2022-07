Voici les meilleures mozzarellas selon 60 millions de consommateurs

De vache ou de bufflonne, la mozzarella est le fromage phare de l’été. Mais certaines références sont plus savoureuses que d’autres, selon une enquête menée par 60 millions de consommateurs.

Les Français en raffolent. Sur une pizza, une bruschetta, en stick à l’apéritif, ou accompagnée de tomates fraîches, la mozzarella italienne se cuisine à toutes les sauces et séduit toujours plus de consommateurs. Mais quelles sont les plus intéressantes pour nos papilles ?

Pour le savoir, l’association 60 millions de consommateurs a passé au crible 18 mozzarellas vendues en grandes surfaces, 12 au lait de vache et 6 au lait de bufflonne, la recette traditionnelle. Sans surprise, ce sont les fromages au lait de bufflonne qui sont les plus goûteux.

Plus précisément, vous pouvez miser les yeux fermés sur la mozzarella Casa Azzurra (AOP), ainsi que sur celle de chez Zanetti. Avec une note de 15/20, ces deux produits décrochent la première place du classement.

©Zanetti/Casa Azzurra

Vient ensuite la mozzarella di buffala Bio Village de Marque Repère (marque du distributeur E.Leclerc). Celle-ci est suivie par Galbani, L'Italie des Fromages et Lovilio (marque commercialisée chez Lidl).

Côté lait de vache, c’est la mozzarella Monoprix Bio qui arrive en tête. Dans le classement général, ce fromage à pâte filée est sixième.

60 millions de consommateurs soulignent que toutes les références analysées ont un nutriscore C ou D. Toutefois, cela n’a rien de surprenant. Même si elle fait partie des fromages les moins caloriques (environ 280 calories pour 100 grammes), la mozzarella reste riche en matières grasses.