Ces 5 conseils efficaces pour perdre du poids avant l'été, selon un nutritionniste

Quand la saison estivale approche, on cherche parfois à perdre quelques kilos superflus pris pendant l’hiver. Mais comment s’y prendre ? Voici les conseils du nutritionniste Jean-Michel Cohen pour être bien dans son corps.

Attention aux huiles

Manger des salades, oui, mais attention à la vinaigrette. Il est important de «limiter son apport en matière grasses», en ayant particulièrement la main légère sur les huiles, et toutes les huiles (olive, tournesol…), précise le spécialiste, auteur du livre «Les salades méditerranéennes» (éd. First), qui sortira le 16 juin. En moyenne, les huiles alimentaires «comptent 900 calories pour 100 grammes».

Privilégier les protéines maigres

Le Dr Jean-Michel Cohen conseille également de privilégier «les protéines maigres, comme le poisson, les crustacées, ou encore les volailles», qui ont une faible teneur en gras saturés et en calories. De leur côté, les végétariens peuvent remplacer ces aliments par «des mélanges de féculents et de légumineuses en respectant une quantité de 100 grammes pour chaque catégorie».

Limiter les apéros

Quand il fait beau, il n’est pas facile de résister à la tentation d’aller boire un verre, ou plusieurs, en terrasse. Il est pourtant essentiel «de ne pas se lâcher sur les apéros pour maigrir. L’alcool apporte beaucoup de calories et empêche de maigrir», rappelle-t-il. Cocktails alcoolisés, vin, et autres boissons sucrées, comme les sodas et les jus de fruits, ne sont pas les meilleurs amis de la perte de poids.

Faire le plein de légumes

Riches en nutriments et peu caloriques, les légumes en revanche, sont de précieux alliés. Mais il ne faut pas mettre les fruits et les légumes dans le même panier. «On peut abuser des légumes mais pas des fruits», affirme le nutritionniste. «Il vaut mieux manger des salades composées que des salades de fruits car il ne faut pas oublier que les fruits sont des rations de sucres».

Pratiquer une activité physique

Il faut faire attention à ce que l’on met dans son assiette, mais aussi se dépenser. Pratiquer une activité sportive permet d’optimiser la perte de poids. Toutefois, «exercice physique ne signifie pas nécessairement sport intensif». On n’est pas obligé de se faire violence en courant 10 km, ou en enchaînant les longueurs à la piscine. «On peut simplement aller marcher en forêt ou se promener en vélo», souligne Jean-Michel Cohen.