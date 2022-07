Voici la durée idéale d'une séance de sport pour perdre du poids, selon une étude

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, pour perdre du poids, il vaut mieux pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour plutôt qu'une heure. C’est en tout cas ce que révèle une étude danoise.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’Université de Copenhague ont suivi une soixantaine d’hommes en léger surpoids, et ce, pendant 13 semaines.

Ils ont ensuite formé deux groupes. Le premier devait faire trente minutes de sport quotidiennement (course à pied, vélo…), tandis que le deuxième devait s’entraîner une heure par jour.

Résultat, les personnes qui se sont dépensées durant une demi-heure ont perdu plus de poids que celles qui ont fourni des efforts sur une plus longue durée, ont observé les scientifiques, qui ont publié leurs résultats dans la revue scientifique «Scandinavian Journal of Public Health».

3,6 kilos en moins

Plus précisément, les tests effectués trois mois plus tard ont montré que les participants du premier groupe ont perdu en moyenne 3,6 kilos contre 2,7 kilos pour ceux du deuxième groupe. Mais comment expliquer ce phénomène ?

Les auteurs de l’étude ont expliqué que les hommes qui ont fait moins de sport «avaient davantage de motivation pour s'entraîner et ainsi suivre un rythme de vie plus sain».

Ils prenaient par exemple les escaliers, sortaient le chien plus souvent, ou encore allaient au travail à vélo, précise Astrid Jesperson, médecin responsable de l’étude.

De leur côté, les Danois du deuxième groupe étaient beaucoup plus fatigués après la séance. Par conséquent, ils manquaient de motivation et dépensaient moins d'énergie (calories) au fil de leur journée.