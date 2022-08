Ces 5 sources de calcium autres que le lait

A cause d'une intolérance ou par choix, beaucoup de personnes ne consomment pas de lait. Voici 5 aliments où ils pourront trouver du calcium.

Le tofu

Le tofu est un fromage issu du caillage du lait de soja. Il peut s'obtenir par deux procédés, soit grâce à l'action de chlorure de magnésium, soit grâce à celle du calcium. C'est dans le second cas, que le tofu est une bonne alternative au lait de vache, il est alors une très bonne source de calcium.

Les sardines

Il est rare qu'un aliment d'origine animale soit une bonne alternative au lait de vache comme source de calcium. Pourtant les sardines sont une exception. On les consomme généralement avec leurs arêtes et dans ces dernières on trouve 175 mg de calcium pour 100 gr.

Les algues

Si elles ne font pas partie des aliments les plus consommés par les Français, les algues sont une très bonne source de calcium. Le wakamé et la dusle sont des algues très largement utilisées en cuisine japonaise et qui sont facilement assimilées par l'organisme.

Les légumes crucifères

Autre alternative au lait de vache, les légumes crucifères. Il s'agit des brocolis, du chou-fleur, du chou kale ou encore du chou chinois. Ces derniers présentent de forts taux de calcium qui sont biodisponibles, c'est-à-dire facilement assimilable par l'organisme.

Les légumes secs

Les légumes secs ou les légumineuses ont une grande teneur en protéine qui permet de réduire sa consommation de viande mais également un bon taux de calcium qui permet de réduire la consommation de laitage. Parmi ces légumes on retrouve les différentes sortes de haricots (blancs, rouges), les lentilles ou encore le quinoa.