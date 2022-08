Intolérance au gluten : voici les 4 signes qui doivent vous alerter

Longtemps catégorisée comme mode alimentaire, l'intolérance au gluten est bel et bien une véritable maladie qui touche de nombreux Français. Voici les signes qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes concerné par la maladie cœliaque.

Les maux de ventre

Tout d’abord, les maux de ventre sont les premiers symptômes de l’intolérance au gluten. Ceux-ci peuvent se traduire de différentes façons : ballonnements, diarrhées, constipation, douleurs, ou même des nausées. Parfois difficiles à détecter parce que communs à plusieurs maladies, ces maux de ventre arrivent de façon progressive et sont parfois de plus en plus douloureux.

Fatigue et perte de poids

Ces symptômes digestifs peuvent en amener d’autres. Fatigue et amaigrissement sont parfois associés à la maladie cœliaque, tout comme les crampes, ou les douleurs articulaires. Ces signes varient en intensité d’une personne à l’autre, et peuvent aussi être accompagnés de phases dépressives.

Dérèglement hormonal

Certaines femmes peuvent subir des dérèglements hormonaux durant leurs cycles menstruels. Ils deviennent alors irréguliers avec des douleurs plus ou moins intenses. L’intolérance au gluten peut être à l’origine d’un retard ou d’un déclenchement prématuré de règles. Dans certains cas, ces symptômes sont à l’origine d’une stérilité inexpliquée.

retard de croissance chez l'enfant

Tout comme les femmes, les enfants peuvent contracter des symptômes différents lorsqu’ils souffrent de la maladie cœliaque. Le retard de croissance et de puberté, ainsi que la fragilité des dents ou le manque d'appétit sont ainsi à surveiller. Ces signes peuvent s'ajouter aux troubles gastriques plus classiques, dont les enfants peuvent souffrir également.

Ces symptômes, tous associés à l’intolérance au gluten, peuvent aussi être attribués à d’autres maux. Afin de ne pas se tromper de diagnostic, il est préférable de consulter son médecin et de faire des analyses. Et si vous êtes bel et bien atteint de la maladie cœliaque, il faudra alors éviter tous les aliments contenant du gluten et adopter un régime alimentaire adapté.