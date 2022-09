Pays-Bas : une ville interdit les publicités sur la viande dans l'espace public

La ville de Haarlem aux Pays-Bas a pris la décision de mettre fin aux publicités sur la viande dans l’espace public afin de réduire leur impact climatique.

Il s’agira d’une première mondiale. Afin d’inciter ses 160.000 habitants à réduire leur consommation de viande, et ainsi les émissions de gaz à effet de serre, la ville de Haarlem, à l’Ouest d’Amsterdam, va promulguer dès 2024 une loi interdisant de diffuser des publicités pour la viande dans l’espace public. Ainsi, ces publicités ne seront plus autorisées, par exemple, sur les bus, abris et divers écrans.

Cette mesure a été portée par le parti écologiste GroenLinks au Conseil municipal de la ville à la fin de l'année 2021. Une fois en œuvre, la ville d’Haarlem deviendra la première ville au monde à interdire cette publicité.

Cette prohibition devrait cibler toute la viande «bon marché issue de l’élevage intensif», a estimé Ziggy Klazes, conseillère municipale GroenLinks.

Les recherches de Greenpeace suggèrent que pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de l'UE d'ici à 2050, la consommation de viande doit être réduite à 24 kg par personne et par an, par rapport à la moyenne actuelle de 82 kg, soit 75,8 kg aux Pays-Bas, qui est le plus grand exportateur de viande de l'UE.