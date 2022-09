Voici les 8 aliments santé à consommer en automne

Avec l'automne, arrive le froid et l'envie de déguster de bons petits plats chauds. Voici huit aliments bons pour la santé à consommer sans culpabiliser pendant cette période.

Les châtaignes

La châtaigne est une des stars incontournables de l’automne mais elle est aussi bonne pour la santé. Elle est riche en calcium, en fer mais aussi en potassium.

Les raisins

Rouge ou blanc, le raisin est un fruit de saison qui a un impact positif sur la santé. Il agit sur le fonctionnement des vaisseaux sanguins, est riche en fibres et a une action sur la digestion puisqu’il purifie le foie et les intestins. Il ne faut cependant pas en abuser car il est très sucré.

Les pommes

La pomme est le fruit de l’automne par excellence, et il est excellent pour la santé. Elle est peu calorique, riche en vitamines, en fibres et en antioxydants. Le petit plus : la multitude de variétés disponibles. Il faut privilégier les pommes bio pour pouvoir manger la peau, elle concentre beaucoup de nutriments.

Les poireaux

Que cela soit dans une soupe, un pot-au-feu ou encore en vinaigrette, le poireau est un légume d’automne idéal. Il est très peu calorique, riche en fibres et en vitamines. Il est aussi un allié intéressant pour les intestins fragiles.

Les potirons

Le potiron est la star de la saison. Riche en antioxydants et en fibres, la courge est peu calorique et aide à la prévention de cancers et de certaines maladies oculaires. On peut en faire des potages, des soupes, des gratins...

Les oranges

Pleine de vitamines C, l’orange est parfaite pour lutter contre la fatigue automnale. Il faut cependant préférer des oranges fraîches et des jus de fruits maison. L’orange est aussi parfaite pour lutter contre les virus et les bactéries.

Le panais

Le panais fait un retour en force. Ce légume ancien ressemble à une carotte blanche et il est bon pour la santé. Riche en fibres et en potassium, il a un impact positif sur la prévention des maladies cardiovasculaires.

Les champignons

L’automne est la saison idéale pour déguster des champignons. Les champignons sont peu caloriques mais nutritifs, ils sont riches en vitamines B et D. Ils peuvent être consommés cuits ou crus. En revanche, attention à ne pas cueillir à l'aveugle, car de nombreuses variétés sont toxiques.