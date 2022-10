Ces 6 aliments à consommer pour purifier ses reins

Les reins ont pour fonction de filtrer le sang et de faciliter l’élimination des déchets présents dans le corps. Ils sont essentiels à l'organisme. Boire beaucoup d'eau permet de les entretenir mais pas seulement.

L'alimentation joue un rôle prépondérant pour garder notre corps en bonne santé. Voici six aliments à consommer au quotidien pour purifier ses reins.

L’huile d’olive

Riche en antioxydants et en minéraux, l’huile d’olive est vivement recommandée pour détoxifier l’organisme, et ainsi protéger les reins. Les plus courageux oseront en boire une cuillérée le matin dès le saut du lit, mais s’ils préfèrent, ils peuvent l’ajouter à la préparation de nombreuses salades ou de plats.

© Jessica Lewis/Unsplash

La betterave

On peut la consommer râpée, cuite, en velouté ou sous la forme de jus. La betterave, qui contient du potassium, possède des propriétés détoxifiantes et diurétiques. Elle aide à nettoyer le foie, les reins, ainsi que la vésicule biliaire.

© Foodism 360/Unsplash

La pastèque

Elle contient plus de 90 % d’eau ce qui en fait un fruit très peu calorique. Riche en vitamines et en sels minéraux, la pastèque permet de prévenir certaines maladies touchant les voies urinaires comme la cystite. Elle aide aussi à renforcer les reins.

© Rodion Kutsaev/Unsplash

La pomme

Ce fruit est préconisé dans les régimes alimentaires. Certains adeptes vont même jusqu’à faire des monodiètes pendant lesquelles ils ne mangent que des pommes pendant un à trois jours. Riche en fibres, elle facilite le transit et élimine les toxines présentes dans le corps.

© Shelley Pauls/Unsplash

Le citron

Pour un résultat efficace, il faut le presser pour en faire un jus que l’on mélangera, si possible, avec du persil et un peu d’eau tiède. Le citron permet d’éliminer les déchets, dont certains petits calculs, et stimule le système immunitaire.

© Alicja Gancarz/Unsplash

Les orties

Utiliser sous forme d'infusion, les orties vont avoir une action purificatrice en éliminant les bactéries et en soignant les infections urinaires. Elles vont ainsi prévenir les calculs rénaux.