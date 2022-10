Gluten : voici les 5 aliments qui en contiennent le plus

Responsable d’une intolérance chez environ 1% de la population en France, le gluten, ensemble de protéines contenues essentiellement dans les céréales, est très présent dans notre alimentation courante.

Pour limiter les symptômes (douleurs abdominales, diarrhée chronique, fatigue…), il est essentiel de supprimer certaines denrées. Voici celles qui contiennent le plus de gluten.

Le pain

Le gluten est une protéine que l’on retrouve notamment dans l'orge, le seigle, ou encore le blé. C’est pourquoi le pain en est très pourvu. C’est d’ailleurs le gluten, qui signifie «colle» ou «gomme» en latin, qui est responsable de l'élasticité de la pâte à pain.

Les pâtes

Fabriquées à partir de blé, les pâtes figurent aussi sur la liste des aliments à éviter en cas d’intolérance. Mais on trouve très facilement dans le commerce des pâtes préparées à base de farine de riz, et qui ne contiennent donc pas de gluten. Idem pour le pain.

La bière

Au rayon boissons alcoolisées, on peut citer la bière. Ce breuvage est composée d'eau, de levures, et de céréales qui contiennent le fameux groupe de protéines. Les plus utilisées dans le brassage sont l'orge, le blé, et le seigle. Mais là encore, il existe de nombreuses bières sans gluten dans le commerce.

La pizza

Qui dit match de football à la télé, dit combo bière/pizza. Mais ceux qui ne peuvent pas consommer une bière traditionnelle pour cause d’intolérance, ne pourront pas se consoler avec une bonne pizza, car sa pâte est source de gluten.

Les biscuits

Biscuits, biscottes, et autres viennoiseries sont les stars du petit déjeuner. Mais il faut savoir que ces aliments contiennent également beaucoup de gluten. Le matin, misez plutôt sur les œufs ou un bol de fromage blanc agrémenté de fruits olégaineux.