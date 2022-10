Ces 5 aliments qui rendent heureux

Pour être de bonne humeur, il faut bien choisir ce qu'on met dans son assiette. Certains aliments contiennent des nutriments qui boostent le moral.

Le bonheur passe aussi par l'assiette. Pour lutter contre la déprime, rien de tel qu'un petit plat préparé avec amour... mais aussi riche en vitamines et en minéraux. Voici les aliments qui rendent heureux.

Le saumon

A l’image de tous les poissons gras, le saumon est riche en oméga-3. Ces acides gras polyinsaturés jouent un rôle important pour le cerveau. Ils vont l’aider à libérer de la dopamine et de la sérotonine, des substances qui favorisent le bonheur.

Le chocolat

Le cacao libère lui aussi sa dose de dopamine et d’endorphine. Quand on croque dans un carré de chocolat puis quand on l’ingère, on ressent un sentiment de bien-être voire de légère euphorie. En plus c’est bon, alors pourquoi s’en priver? Les nutritionnistes recommandent toutefois de ne pas abuser de plus de deux carrés par jour.

Le cornichon

Le cornichon procure lui aussi du plaisir, et ce n’est pas juste parce qu’il est croquant. En manger plusieurs fois par semaine permettrait à l’intestin de produire davantage de sérotonine, l’antidépresseur naturel.

Les noix

De la noix de cajou aux noisettes, les oléagineux boostent eux aussi la production de sérotonine. Riches en fibres et en magnésium, ils sont un concentré de bienfaits pour lutter contre la fatigue et le stress.

Les champignons

Rien de tel que de partir à la chasse aux champignons. En plus des bienfaits de la promenade, on va profiter des vertus du sélénium. Cet oligo-élément se trouve en grande quantité dans les champignons comestibles. Une carence en sélénium augmente les risques de dépression.