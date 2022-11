Voici 6 idées d'encas healthy pour éviter le grignotage

Pour éviter de manger des sucreries de façon répétée, il vaut mieux se tourner vers des encas healthy pour combler les envies de grignotages. Voici six idées d’encas bons pour la santé.

Les encas oléagineux : amandes, noisettes …

Ils ne nécessitent aucune préparation et sont riches en Oméga-3 : les fruits oléagineux sont un encas healthy parfait. Ainsi, les amandes, les noix, les noisettes et noix de cajou (non salées bien sûr) font parties de cette catégorie. Pour profiter au maximum des bienfaits de ces fruits oléagineux, il faut en varier la consommation. Les amandes sont celles qui offrent le plus de protéines, de fibres, de magnésium et qui donnent un sentiment de satiété. Pour que l’encas reste sain, il faut limiter la quantité à dix fruits oléagineux.

Porridge et muesli

Le porridge et le muesli sont connus pour être des petits déjeuner sains mais peuvent aussi être pris comme encas. Cependant, il faut veiller à en réduire la quantité. Mélange de céréales, de laitage et de fruits oléagineux, frais ou secs, ce sont des encas équilibrés qui apportent un sentiment de satiété.

Les smoothies

Alliance de fruits, le smoothie est un encas vitaminé. Cette boisson apporte vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. Pour profiter de tous les bienfaits d’un smoothie, il faut préférer un smoothie maison fait à partir de fruits frais. Pour garder le côté healthy de cet encas, il ne faut en aucun cas ajouter du sucre.

Les jus de légumes

Autre encas 100% healthy : le jus de légumes. S’il ne paraît pas très attrayant, il reste une bonne alternative pour varier du smoothie. Pour garder l’ensemble des bénéfices du jus de légumes, il faut une fois encore éviter de l’acheter en magasin et privilégier le fait maison par le biais d’un extracteur de jus.

Les fruits frais

Simple et efficace, le fruit frais est un encas healthy. Il contient vitamines, minéraux, antioxydants et fibres. Pour profiter au maximum des bienfaits du fruit, il est important de le choisir de saison.

Le chocolat

Oui, le chocolat peut être un encas sain. Pour cela, il faut choisir un chocolat avec au moins 70% de cacao, de préférence nature, c’est-à-dire sans lait, sans amandes par exemple. Il faut aussi manger du chocolat de façon raisonnable.