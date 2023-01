Ces 5 aliments qu'il ne faut pas laver avant de manger

Avant de cuisiner un aliment, on a souvent le réflexe de le laver pour se débarrasser des impuretés comme des résidus de pesticides. Mais les professionnels recommandent d'éviter de le faire dans certaines cas. Des aliments peuvent en effet perdre de leur saveur.

Le poulet

Il ne sert à rien de rincer et de laver des filets de poulet qui sortent de leur emballage. Même si ces derniers portent quelques traces de sang, il est fortement recommandé de les cuire tel quel. En effet, cette viande est particulièrement propice au développement des bactéries. La passer sous l’eau ne fera qu’augmenter les risques de prolifération.

Les œufs

Souvent les œufs de poules élevées en plein air comportent quelques saletés dans leur emballage. Le réflexe peut être de les passer sous l’eau mais c’est là ce qu’il faut éviter. En effet, la coquille est poreuse. La mouiller facilitera la prolifération des bactéries et donc le risque de contaminations. Une simple brosse suffira à enlever les taches si ces dernières sont source de stress.

Les champignons

Ils poussent en pleine nature et sont donc souvent recouverts d’humus. Mais les champignons ne se lavent surtout pas. Ce sont de véritables éponges qui absorbent tout donc on prendra soin de les garder au sec. Une petite brosse sera suffisante pour ôter la terre.

L’oignon

Avant de couper un oignon, il faut enlever la couche la plus foncée. Elle fait office d’emballage et donc dispense de tout lavage. L’usage de l’eau n’est pas complètement inutile. En effet, elle permet d’éviter les crises de larmes. Pour cela, on pourra tremper la lame de son couteau dans l’eau avant de s’en servir.

L’avocat

La peau de l’avocat le protège entièrement. Il est donc inutile de laver sa chair avant de la consommer. En revanche, quelques gouttes de citron versées dessus vont permettre d’éviter qu’elle noircisse.