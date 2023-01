La consommation de boissons sucrées pourraient favoriser la calvitie, d’après une étude scientifique

La consommation excessive de boissons sucrées pourrait causer une calvitie précoce chez les hommes, révèle une étude menée par des chercheurs de l’Université chinoise de Tsinghua à Pékin, et publiée dans la revue «Nutrients».

Un fléau masculin. Au début du mois de janvier, des scientifiques de l’Université de Tsinghua, en Chine, ont publié une étude qui établit un lien entre une consommation excessive de boissons sucrées et la perte de cheveux. Selon les chercheurs, il s’agit même d’un «facteur de risque accru de calvitie précoce».

1.028 hommes de 18 à 45 ans interrogés

L'enquête a été menée entre janvier et avril 2022 auprès de 1.028 hommes chinois, âgés de 18 à 45 ans, qui ont dû répondre à des questions concernant leurs habitudes de consommation, et l’existence ou non de problèmes capillaires.

Une fois les résultats obtenus, les chercheurs ont écarté les personnes souffrant d’une maladie du cuir chevelu ou d’un cancer, ainsi que certains facteurs psychologiques, ou socio-démographiques liés au mode de vie des participants. Au final, ils ont découvert qu’une «consommation importante de boissons sucrées est associée à un facteur de risque accru de calvitie précoce».

D'autres pistes envisagées

Toutefois, d’autres pistes sont envisagées par les chercheurs pour justifier ce lien : «un apport excessif en sucre s’accompagne souvent d’un apport excessif en lipides, et un régime riche en graisses est également considéré comme étant lié à la perte de cheveux précoce», peut-on lire dans les conclusions de l’étude.

Enfin, les scientifiques chinois restent tout de même prudents quant aux résultats de cette étude. D’abord en raison du faible échantillon analysé, et ensuite car l’étude concerne uniquement les hommes qui consomment des boissons sucrées plusieurs fois par semaine. «Des études supplémentaires sont cependant nécessaires», concluent-ils.

Pour ceux à qui l’éventuelle survenue d’une calvitie donne des cheveux blancs, ou qui trouveraient cette étude un peu tirée par les cheveux, il existe des solutions naturelles pour préserver sa masse capillaire. Par exemple, certains aliments comme les brocolis ou les choux-fleurs contiennent du sulforaphane, un composé organique réputé pour freiner la chute de cheveux.

En France, la calvitie touche en moyenne 70% des hommes, et arrive parfois dès la vingtaine (20% des hommes entre 20 et 30 ans).