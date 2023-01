Avant ou après un repas : quel est le meilleur moment pour manger un fruit ?

Riches en nutriments, les fruits sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. C’est pourquoi il faut en consommer. Et ce, peu importe le moment de la journée.

Certains estiment que manger un fruit après le repas peut causer des troubles intestinaux, et que de fait, il vaut mieux le consommer avant. Mais en réalité, c’est un mythe, il n’y a pas de règles. «C’est un choix uniquement personnel. On peut manger un fruit quand cela nous fait plaisir sans se soucier de l’heure», confirme le Dr Jean-Michel Cohen.

Un aliment comme un autre

«Il faut considérer le fruit comme n’importe quel autre aliment», poursuit le médecin nutritionniste, rappelant qu’un fruit «apporte des fibres, plusieurs variétés de sucres, comme le fructose, mais aussi du galactose, du glucose, ainsi que des vitamines et des minéraux».

Comme d’autres aliment, un fruit peut provoquer des ballonnements et des gaz, mais ces désagréments «interviennent au moment de fermentation et de la putréfaction des aliments, c’est-à-dire au moment du passage des aliments dans le colon, soit environ six heures après la consommation du produit».

dans l'estomac, le résultat est le même

«L’estomac bouge verticalement et horizontalement pour imprégner les aliments d'acide chlorhydrique, les dégrader et les préparer à la digestion». Que l’on déguste un fruit avant, pendant ou après un repas, le résultat est le même. Il va de toute façon «se noyer dans le bol digestif avant de passer dans l’intestin», poursuit le spécialiste, auteur de l'ouvrage «La méthode Cohen» (éd. First).

Ce dernier précise toutefois qu’il est «intéressant de le manger à proximité des repas, que ce soit avant, au milieu, ou après donc, car les fibres qu’il contient ont pour avantage de limiter le passage du sucre dans le sang et d’améliorer l'absorption du cholestérol».

A noter que dans le cadre d’un régime, il est parfois conseillé de le manger avant le repas car cela permet «de réduire l’appétit», ajoute-il. En revanche, contrairement à ce que l’on peut lire sur certains sites, cela ne facilitera pas la digestion et ne permettra pas de détoxifier l’organisme.