Ces 5 meilleures céréales à prendre au petit déjeuner

Les nutritionnistes le répètent : le petit déjeuner est essentiel dans l’alimentation quotidienne. Mais attention à ne pas avaler n’importe quoi le matin. Certaines céréales se prêtent particulièrement à ce repas. Faciles à cuisiner, elles apportent de multiples bienfaits au corps.

Le seigle

C'est sans doute la meilleure céréale à privilégier tous les matins. Le seigle apporte des fibres, plus que le blé entier par exemple, et surtout peu de calories. Il est idéal pour réduire le mauvais cholestérol. Par ailleurs, le seigle est riche en vitamine A. Une bonne tartine de pain de seigle avec un peu de beurre et de la confiture fera l’affaire.

©james-harris-unsplash

Le sarrasin

Le blé noir a la cote : c’est une céréale très tendance en raison de ses nombreux bienfaits. Le sarrasin est riche en oméga 3, en minéraux comme le fer ou le cuivre et aussi en acide folique (vitamine 9) qui favorise la formation des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. En granola ou en porridge, il sera parfait pour faire le plein d’énergie pour la journée.

L’orge

C’est l’une des meilleures céréales pour réduire le mauvais cholestérol. Le plus sain est l’orge complet ou encore perlé. Dans une recette, on le distingue à son petit goût de noisette. On en trouve dans les magasins bio sous forme de flocons.

©isak-engstrom-unsplash

L’avoine

On ne compte plus les bienfaits de l’avoine. Sous forme de flocons, on l’associe à du fromage blanc et à des fruits frais. Elle apporte des vitamines et des acides aminés. L’avoine est également riche en iode. Elle aurait enfin la capacité de prévenir les allergies respiratoires, notamment l'asthme, grâce à son action anti-inflammatoire.

©daria-nepriakhina-unsplash

Le petit épeautre

Appelé également « le blé des gaulois », le petit épeautre est très riche en fibres. Il est un atout pour le transit intestinal dans la mesure où il développe la flore intestinale. L’épeautre contient également du calcium, du magnésium et du phosphore. Pour le petit déjeuner, on l’utilisera sous forme de flocons avec des fruits et un laitage.