Voici les 8 légumes les plus riches en protéines

Il est de plus en plus fréquent de préparer des repas sans viande. Que l'on soit végétarien ou non, cette approche alimentaire se démocratise. Pourtant, il faut bien veiller à trouver d'autres sources de protéines pour rester en forme. Voici 8 légumes réputés pour en contenir.

Le brocoli

Il est l’un des légumes frais les plus protéinés avec un apport de 3 g pour 100 g, à l’instar du chou kale que l’on retrouve désormais sur de nombreux étals ou dans les cantines vegan. Composé à près de 90 % d’eau, le brocoli est apprécié pour ses oligo-éléments et ses vitamines. On peut le déguster croquant à l’apéritif avec une sauce, revenu à la poêle avec un peu d’huile d’olive, en accompagnement de pâtes aux légumes, ou tout simplement en purée.

Les petits pois

Il ne faut pas faire l’impasse sur les petits pois puisqu’ils contiennent environ trois fois plus de protéines (5 g pour 100 g) que la majorité des légumes frais. Ils ont également une forte teneur en glucides et en vitamine B. Au moment du déjeuner ou du dîner, ce légume est servi en purée, en velouté, en salade ou en accompagnement.

Les haricots

On en dénombre plusieurs variétés, dont les haricots blancs ou rouges. Cet aliment est souvent privilégié par les végétariens car il renferme une grande quantité de fer, de phosphore et de protéines sans être trop calorique. En conclusion : il est conseillé de manger des haricots pour être en bonne santé.

L’artichaut

Son goût amer peut en rebuter plus d’un. Et souvent, les enfants font la grimace quand il le découvre dans leurs assiettes. Pourtant, l’artichaut est bénéfique pour le foie, et permet d’éliminer les toxines ainsi que de perdre du poids. Surtout, ses feuilles et son cœur contiennent une teneur non négligeable en protéines (près de 3 g pour 100 g).

Les lentilles

Qu’elles soient blondes, vertes ou corail, les lentilles qui font partie de la famille des légumes secs ou légumineuses, sont riches en fibres, en minéraux, mais aussi en protéines végétales ce qui en font une bonne alternative à la viande rouge. Une portion de 100 g de lentilles apporte en moyenne 10 g de protéines. On peut même les ajouter à des céréales comme l’épeautre pour augmenter les apports nutritionnels.

Le cresson

Souvent cuisiné en soupe avec un peu de crème fraîche, le cresson apporte en moyenne 2,5 g de protéines par portion de 100 g. C'est sans compter ses autres bienfaits qui sont nombreux : potassium, phosphore, calcium... Le cresson est aussi une plante qui favorise la digestion.

Le maïs

Le maïs contient une dose non négligeable de protéines, environ 3 g pour 100 g. Mais cet aliment est surtout plein d'antioxydants. Il est délicieux sous toutes ses formes, en simple épi cuit au feu ou en pop-corn. On peut aussi l'associer à une salade composée ou alors le servir chaud avec un poulet rôti par exemple.

La mâche

Cette plante herbacée qu'on cultive principalement dans la région nantaise est intéressante pour son taux de protéines. Elle en contient 2 g par portion de 100 g. Attention à bien la laver afin d'éviter les petits cailloux qui se glissent entre ses feuilles.