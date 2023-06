Manger moins sucré : voici 5 conseils efficaces pour y arriver

Les Français mangent trop de sucre, selon l'Organisation mondiale de la santé. Véritable enjeu de santé publique, il est possible de réduire sa consommation avec des actions simples et durables.

37 % des interrogés estiment qu’ils mangent beaucoup trop de sucre, selon un récent sondage mené par l'Institut national de la consommation. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) précise que l'absorption de sucres libres ne devrait pas dépasser 10 % de l’apport énergétique total chaque jour. Et, passer sous la barre des 5 % permettrait même d’augmenter les bienfaits pour la santé.

Toujours d'après l'OMS, la consommation de sucres peut être limitée en adoptant deux stratégies principales : grignoter des fruits frais et des légumes crus plutôt que des en-cas sucrés et freiner l'absorption d’aliments et de boissons à forte teneur en sucres (soda, jus de fruit...).

Voici 5 conseils pour appliquer ces recommandations et ainsi manger moins sucré :

Cuisiner

Le meilleur moyen de savoir ce que l'on mange est de cuisiner. L'utilisation et la consommation de produits simples et frais est l'idéal, mais cela nécessite du temps. Certains ont trouvé une parade : le batch cooking. La méthode consiste à définir les menus de la semaine à l'avance et à préparer plusieurs repas à la fois, comme les week-ends.

Prendre un petit déjeuner salé

Bien que ce soit inhabituel, manger salé le matin comprend de nombreux avantages. Ces petits-déjeuners sont d'ordinaire plus équilibrés avec notamment une meilleure répartition des besoins journaliers. Généralement, ils sont aussi plus rassasiants et constitués de protéines, ce qui contribue à éviter les fringales. Le plus populaire d'entre eux est l'avovado toast.

regarder l'indice glycémique

Pour réaliser un avocado toast, il faudra du pain. Ce dernier peut avoir une incidence. Il est facile de réduire les sucres, qui ne sont pas uniquement présents dans les aliments qui en ont le goût, en le choisissant bien, n'en déplaisent aux amateurs de la traditionnelle baguette. Pour cela, il suffit d'acheter les pains à indice glycémique faible (ndlr : c’est-à-dire la capacité d'un aliment à faire plus ou moins monter le taux de sucre dans le sang), à l'instar du pain de seigle, qui se conserve mieux, un autre intérêt. Le pain aux céréales représente également une bonne alternative, au contraire du pain de mie (IG 85).

ÊTRE ATTENTIF AUX ÉTIQUETTES

Les produits vendus en grandes distributions regorgent de sucres, mais aussi de sel. Leur consommation (friandises, thé et café prêts à être consommés, biscuits ou encore eaux aromatisées) doit être occasionnelle. Dans le cas contraire, il faut prendre le temps de déchiffrer la composition nutritionnelle des articles proposés à la vente.

ne pas consommer d'édulcorants

L’OMS a publié le 15 mai dernier une recommandation sur l’utilisation des édulcorants, de type aspartame ou stevia, dont elle déconseille l’utilisation. Ils ne contribueraient pas à contrôler la masse corporelle ni à réduire le risque de maladies liées au poids. De plus, il existe plusieurs dangers : un risque accru de diabète de type 2, de décès prématuré chez les adultes et de maladies cardiovasculaires. Un constat effrayant. Mais alors par quoi remplacer le sucre et les édulcorants ? Le miel, la compote de fruits et, plus surprenant, les épices semblent être de bonnes options.

Les Français consomment en moyenne 35 kilos de sucre par an. Certains d'entre eux en absorbent jusqu'à deux fois plus que la recommandation journalière.