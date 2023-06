Poisson : combien de temps peut-on le conserver au congélateur ?

Le poisson est une viande qui se garde très bien au congélateur. Mais il faut veiller à ne pas l’oublier : il existe une durée maximale de conservation à respecter. Et elle peut varier en fonction des espèces.

Le poisson frais est délicieux mais c'est aussi un aliment très fragile. A des températures comprises entre 4°C et 60°C, les bactéries se développent rapidement. Aussi, le poisson doit être jeté s’il reste pendant plus de 2 heures à température ambiante. Mais la solution de la congélation peut s'avérer efficace. Pour cela, certaines règles doivent être suivies.

Les poissons entiers doivent être éviscérés et rincés avant d'être congelés, sinon, un goût amer peut apparaître. De plus, il doit être congelé droit, sur une plaque dans un sac congélation. Pour bien faire, il est conseillé de procéder en deux étapes : d’abord quelques heures à au moins -18°C à plat sur un petit plateau recouvert de papier sulfurisé, ensuite bien emballé dans un sachet dédié à cet effet.

Côté filets et morceaux de poissons, mieux vaut les conserver dans des sachets hermétiques bien fermés. Pour ne pas se tromper, le mieux est de ne pas oublier de dater et d’annoter ce que vous congelez.

De 4 à 6 mois maximum

Chaque poisson se congèle différemment. On peut garder l'ensemble des poissons jusqu'à six mois mais passé ce temps de congélation, il va perdre ses qualités gustatives.

Alors que les poissons maigres (anchois frais, bar, brochet, cabillaud, daurade, églefin, lotte, morue, merlan, rouget, roussette, sole, turbot) pourront se conserver six mois dans le congélateur, les poissons gras (anguille, hareng, maquereau, sardine, saumon, thon) ne devront quant à eux pas y passer plus de trois à quatre mois. Quant aux crustacés, on les laissera quatre mois maximum.

Une décongélation réussie

Quant à la décongélation, il est aussi nécessaire d'être vigilant. Il faut lui faire passer la nuit dans la zone froide du réfrigérateur, puis le cuisiner immédiatement le jour suivant, recommande Albal.

Si l'on souhaite le décongeler rapidement sans le faire cuire ni l’inonder, il suffit de le placer dans un sachet hermétique, puis de plonger ce dernier environ 10 minutes dans un saladier d’eau tiède. Il faudra alors consommer immédiatement le poisson qui a été décongelé.

Les signes d’un poisson périmé sont une odeur aigre, une couleur terne et une texture gluante. Au moindre doute, jetez tout poisson dont l’odeur ou l’apparence vous semble anormale.