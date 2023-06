Voici les 8 fruits les plus caloriques

Banane, cerises, dattes... Parce qu’ils sont gorgés de vitamines et de nutriments, les fruits sont bénéfiques pour la santé. Mais certains sont beaucoup plus caloriques que d’autres.

La banane

La banane apporte environ 95 calories pour 100 grammes. Mais il ne faut pas pour autant s’en priver totalement car ce fruit possède de multiples vertus. Outre le fait qu’elle aide à lutter contre le vieillissement, c’est un aliment anti-déprime et un bon allié pour le transit.

le fruit de la passion

En haut du classement des fruits les plus caloriques, on retrouve également le fruit de la passion. Aussi appelé pomme-liane, cet aliment, dont la chair se déguste généralement à la petite cuillère, fournit environ 80 calories pour 100 grammes.

le raisin

Sur la liste des fruits les plus caloriques figurent aussi le raisin. Une portion de 100 grammes apporte environ 80 calories. Celles-ci proviennent majoritairement des glucides (17g/100g) de ce fruit de la vigne, qu'il soit blanc ou noir.

la grenade

On peut aussi citer la grenade. En effet, ce fruit cultivé depuis au moins 5.000 ans en Asie est apprécié pour ses notes délicieusement acidulées. Il contient 75 calories pour 100 grammes. Côté bienfaits, il faut savoir que ce fruit est une véritable bombe d'antioxydants.

les cerises

Quand on commence à manger des cerises, difficile de s’arrêter, tant elles sont juteuses et savoureuses. Mais il faut savoir que les cerises sont les fruits les plus sucrés de tous les fruits rouges. Plus précisément, dans 100 grammes (entre 12 et 15 drupes) se trouvent 70 calories.

LES KAKIS

Autre fruit ayant une valeur énergique supérieure à la moyenne (environ 50cal/100g), il y a les kakis. Issu du plaqueminier, arbuste originaire d’Asie, ce fruit à la chair orange vif comporte 68 calories pour 100 grammes.

les dattes

Riche en minéraux, en protéines, et en glucides, la datte est idéale pour les sportifs. Mais dans le cadre d'un régime, il vaut mieux ne pas en abuser. Pour ce fruit, il faut compter environ 300 calories pour 100 grammes.

Le noix de coco

Avec 360 calories pour 100 grammes, la noix de coco est l'un des fruits les plus caloriques. Mais elle contient aussi beaucoup de fibres ce qui est recommandé pour le transit.