Voici les 6 féculents les moins caloriques

Quand on cuisine des féculents, c’est souvent des pâtes ou du riz. Pourtant, on peut les remplacer par beaucoup d'autres aliments de la même famille.

Les féculents sont un véritable carburant pour l'organisme. Ils contiennent des glucides complexes qui sont absorbés lentement par le corps. Tous ne sont pas forcément caloriques.

LA PATATE DOUCE

Comme par exemple la patate douce. Quand il est cuit, ce tubercule au goût légèrement sucré. Il possède des antioxydants en abondance et compte en moyenne 80 calories pour 100 grammes.

La Polenta

Sur la liste des féculents les moins caloriques, on peut également citer la polenta. Cette farine de maïs, source de protéine, de magnésium et de potassium, apporte environ 85 calories pour 100 grammes.

LA FÈVE

Bonne source de vitamines, de fibres et de minéraux, la fève appartient à la famille des légumineuses mais elle est considérée comme un féculent en raison de sa teneur en glucides complexes. Sa valeur énergétique est en moyenne de 65 calories pour 100 grammes.

LE QUINOA

Si on souhaite faire attention à sa ligne, on peut aussi opter pour le quinoa. Cet aliment est riche en minéraux, en vitamines, en protéines, et relativement pauvre en calories. Une portion de 100 grammes de quinoa cuit fournit environ 110 calories.

La semoule de blé

Enfin, 100 grammes de semoule de blé (cuite) comptent une centaine de calories. Mais le nombre de calories peut rapidement grimper si on a la main un peu trop lourde sur le beurre ou l'huile d'olive.

La pomme de terre

Contrairement aux idées reçues, la pomme de terre n'est pas du tout calorique. Elle ne contient que 90 calories pour 100 g. En fait, c'est la façon de la cuisiner qui va faire toute la différence. Par exemple, en ajoutant du beurre en grande quantité on va alourdir son bilan calorique.