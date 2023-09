Eczéma : voici les 7 aliments à éviter

Les personnes atopiques souffrent régulièrement de problèmes de peau de type eczéma. En France ils seraient 2,5 millions.

Si l'eczéma ne résulte pas systématiquement d’un problème d’allergie alimentaire, il faut tout de même surveiller ce qu’on met dans son assiette. En effet, d’après les dermatologues, les aliments qui rendent la sueur acide et ceux qui vont aggraver les réactions inflammatoires sont à éviter. Voici les 7 aliments à consommer avec modération pour limiter les risques d’eczéma.

Le sucre

Il est recommandé de réduire sa consommation de sucre raffiné en cas de crise. On en retrouve dans les viennoiseries, les sodas, le bonbons… Ils vont avoir pour effet d’augmenter l’acidité de la sueur qui va aggraver l’eczéma. Bien entendu il ne s’agit pas de le bannir de son alimentation mais d’en consommer avec modération.

Le beurre cuit

Les mauvais corps gras sont réputés pour aggraver les maladies inflammatoires comme la dermatite atopique. Ils concernent le beurre cuit mais aussi la margarine, la crème fraîche cuite et plus généralement la cuisine industrielle. A l’inverse, les acides gras insaturés sont quand à eux considérés comme des « bonnes graisses » (beurre cru, huile de colza).

Les produits laitiers

Pour éviter les troubles digestifs, responsables de l’acidité du corps, il est recommandé de diminuer sa consommation de lactose qu’on retrouve dans le lait de vache mais aussi dans les fromages. Ceux préparés à base de lait de chèvre ou de brebis sont mieux supportés par l’estomac.

Le blé

Le gluten est la protéine la moins digeste du blé. Chez certaines personnes, elle va entraîner une réaction inflammatoire qui va se traduire par des plaques d’eczéma. Pour cette raison, en cas de crise, on peut essayer de diminuer sa consommation de gluten. Attention, il ne faut pas le bannir brutalement de son alimentation.Santé

Les noix

Les noix et les arachides font partie des aliments potentiellement allergènes. Pour le savoir, il faut consulter un allergologue et effectuer un test d’allergies alimentaires.

LES ŒUFS

Les œufs, en particulier le blanc d'œuf, peuvent être une source d'allergie pour de nombreuses personnes. Même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, certaines personnes atopiques pourraient voir une exacerbation de leurs symptômes après la consommation d'œufs.

LES POISSONS ET FRUITS DE MER

Les poissons et les fruits de mer, notamment les crevettes, les crabes et les homards, sont des allergènes alimentaires courants. Chez les personnes sensibles, ils peuvent provoquer des réactions allergiques allant de légères à sévères. De plus, chez certaines personnes ayant de l'eczéma, la consommation de ces aliments peut potentiellement aggraver les symptômes.