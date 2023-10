Pain au chocolat ou croissant : quelle viennoiserie contient le plus de calories ?

Au rayon des viennoiseries, le croissant et le pain au chocolat sont les plus populaires et séduisent l’un comme l’autre tous les gourmands. Mais côté calories, ces deux gourmandises ne se valent pas.

Si on souhaite limiter son apport calorique, il vaut mieux se laisser tenter par le feuilletage croustillant et doré d’un croissant au beurre.

A l’unité (environ 50 grammes), ce délice, qui fait partie intégrante du patrimoine français, contient 10 grammes de lipides, 21 grammes de glucides, et apporte en moyenne 200 calories.

le pain au chocolat, plus gras et sucré

De son côté, le pain au chocolat est plus gras et plus sucré. Sa valeur énergétique est en moyenne de 420 calories pour 100 grammes. En sachant que cette douceur pèse généralement 70 grammes, il faut compter 290 calories.

D’après le site Ciqual de l'Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (l’Anses), la palme de la viennoiserie la moins calorique revient au pain aux raisins artisanal (333 calories/100 grammes).

Il est suivi par la brioche dont une portion de 100 grammes apporte, en moyenne, 374 calories.