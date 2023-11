Rappel de produits : attention à cette boîte d'anchois qui contient des toxines

Des filets d’anchois de la marque Connétable sont dans le viseur des autorités sanitaires qui recommandent de ne pas consommer ce produit au risque d'infection toxique.

Les autorités sanitaires recommandent de ne surtout pas consommer les filets d’anchois salés à l'huile d'olive vierge extra de la marque Connétable.

Ces produits font l’objet d’un rappel de produit après la détection d’histamine à l’origine d’infections toxiques.

Le détail de l'alerte est disponible ICI.

Les toxi-infections alimentaires apparaissent au bout d'une demi-heure à quelques heures après la consommation du produit et consistent en une allergie aiguë. Les symptômes observés sont classiquement des rougeurs et un gonflement du visage, des maux de tête, une sensation de chaleur et de malaise, associés à des signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée).

Risque de troubles respiratoires accrus

Une vigilance particulière est demandée aux personnes à tendance allergique qui peuvent présenter des troubles respiratoires aigüs et doivent absolument s'abstenir de consommer ces produits. En cas d'apparition de tels symptômes, il est recommandé de consulter sans délai le service des urgences.

Pour ceux qui détiennent ces produits, il est possible de les rapporter au point de vente et de se faire rembourser avant le 2 décembre 2023, date de fin de rappel.