Voici les bienfaits du son d'avoine

Le son d'avoine cumule de nombreuses vertus. C'est un véritable allié pour la santé en raison de ses propriétés nutritionnelles.

Le son d’avoine, un trésor nutritionnel aux multiples vertus pour la santé. Il est efficace pour les problèmes de digestion, pour la perte de poids et bien plus encore. Il apporte au corps des nutriments essentiels et participe à une alimentation équilibrée. En plus de ses effets bénéfiques, le son d'avoine s'intègre parfaitement à de nombreuses recettes. Voici 4 de ses bienfaits.

riche en nutriments

Le son d’avoine est obtenu à partir de l’enveloppe extérieure du grain d’avoine appelée «son». Il est composé de nutriments excellents pour la santé. Il apporte des fibres alimentaires qui maintiennent un bon fonctionnement du transit intestinal. On trouve aussi un bon apport en fer, en magnésium, en phosphore, et en protéines.

Améliore la digestion

Le son d’avoine est connu pour sa richesse en fibres alimentaires. Ils contribuent à la régulation du transit intestinal et permettent de lutter notamment contre la constipation. Le son d’avoine ne contient pas de gluten, il est donc plus facile à digérer. Il participe aussi à une forme de désintoxication de l’organisme.

Aide à maigrir

Au contact de l’eau, le son d’avoine forme un gel visqueux dans l’estomac, provoquant une sensation de satiété. Il est un ingrédient apprécié des sportifs qui en consomment pour garder une alimentation équilibrée tout en étant peu calorique. Il permet de lutter contre les grignotages compulsifs.

réduit le choléstérol

Le son d’avoine participe aussi à la réduction du mauvais cholestérol qui se trouve dans le gras des produits saturés et transformés. Il absorbe les graisses consommées à travers les repas et empêche la création de dépôts lipidiques sur les parois artérielles. Il contribue ainsi à la bonne santé du système cardiovasculaire.