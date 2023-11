Voici les 5 meilleurs aliments à consommer pour perdre de la graisse sans perdre de muscle

L'objectif d'un régime est surtout de perdre de la graisse. Mais parfois, cette restriction ou rééquilibrage alimentaire entraîne en même temps une perte de la masse musculaire.

Voici les différents aliments à consommer pour maigrir tout en gardant une silhouette athlétique.

Le thon

Frais ou en conserve, le thon est idéal pour garder la ligne, et nourrir ses muscles, à condition bien sûr de pratiquer une activité sportive. Et pour cause, c’est un poisson riche en protéines (environ 28 grammes dans 100g). Ces dernières sont essentielles au développement des muscles et exercent un effet rapide et durable sur la satiété, ce qui est bénéfique quand on cherche à limiter sa consommation de calories.

Le blanc de poulet

Sur la liste des aliments à privilégier, on retrouve également le blanc de poulet. En plus d’avoir une forte teneur en protéines (21g pour 100g), permettant ainsi, comme le thon, de combler la sensation de faim, ce morceau de viande n’est pas très calorique (environ 100 Kcal pour 100g), car il est non seulement pauvre en lipides (1,5g), communément appelés «graisses», mais aussi en glucides (1,3 g).

Le blanc d’œuf

Autre précieux allié : le blanc d’œuf. Il permet de faire le plein de protéines et ne contient pas de gras, ni de glucides. Une omelette de blancs d'œufs au petit déjeuner, ou lors du déjeuner, est très bénéfique si on souhaite perdre des kilos superflus tout en gagnant du muscle. Les calories se trouvent essentiellement dans le jaune d'œuf, qui contient une quantité élevée de lipides (environ 5,5 g pour un œuf de 60 g).

les épinards

Pourvus en fibres, en antioxydants, en minéraux et en vitamines, les épinards font partie des légumes les moins caloriques (seulement 23 Kcal pour 100 g). D’autre part, ils sont une source importante de glutamine, l'acide aminé le plus abondant dans le sang et dans les muscles. Elle améliore la synthèse des protéines et participe ainsi à la formation et au maintien de la masse musculaire.

Le fromage blanc

Pour ralentir la fonte musculaire qui va souvent de pair avec un amaigrissement, il est enfin recommandé de consommer du fromage blanc. Il est faible en calories et en gras, et riche en calcium et en protéines. Une portion de 100g de fromage blanc à 0% contient entre 7 et 8% de protéines. Autre avantage, il peut se déguster au petit déjeuner, en dessert, et être la base de sauces onctueuses et légères, par exemple pour les crudités.