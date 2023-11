Voici les 6 légumes qui contiennent le plus de vitamine C

La vitamine C est indispensable pour une santé de fer. Elle aide à lutter contre les petites maladies et donne du tonus quand le corps en manque un peu comme quand la température extérieure chute. Souvent associée aux agrumes, la vitamine C est aussi présente dans les légumes. En voici 5 qu’on pourra consommer sans modération.

Le poivron rouge

On y pense relativement peu, mais le poivron rouge est une excellente source de vitamine C. Un beau spécimen de 500 gr en contiendra par exemple près de 420 mg. La bonne nouvelle est qu'on peut le manger aussi bien cru (en salade) que cuit.

Le chou rouge

Associé à des morceaux de pommes et quelques noix, le chou rouge est un concentré de vitamines, notamment C. Son petit goût sucré est très apprécié notamment des enfants.

Le persil frais

Voilà une herbe aromatique qu’on peut mettre à toutes les sauces (salade, légumes vapeur, etc). Ce n’est certes pas quelques brins qui vont faire la différence mais l’adopter régulièrement dans son alimentation fera du bien à l’organisme. Il est très riche en vitamine C mais aussi en fer.

Le brocoli

Peu calorique (moins de 30 calories pour 100 g), riche en fibres, le brocoli présente aussi une forte teneur en vitamine C. Il est considéré comme un aliment brûle-graisse qui participe à retrouver la ligne, à condition de ne pas se ruer sur les burgers et pratiquer une activité physique régulière. Il facilite le transit intestinal, permet de ne pas succomber aux grignotages, et renforce le système immunitaire.

Le navet

Ce légume racine qui souffre d’une mauvaise réputation renferme pourtant une grosse dose de calcium. Un nutriment essentiel pour renforcer les os, protéger le cartilage et, par conséquent, éviter les fractures ou les problèmes d’ostéoporose. Mais il contient aussi de la vitamine C.

le chou de Bruxelles

Comme tous les choux, celui de Bruxelles contient de la vitamine C. L'avantage est qu'il la garde même après la cuisson. D'après l'Anses, on en compte 60 mg par portion de 100 g.