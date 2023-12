Jambes lourdes : ces 5 aliments à éviter

Phénomène lié à une insuffisance veineuse ou à de la rétention d'eau, les jambes lourdes engendrent un inconfort au niveau des membres inférieurs.

Les femmes sont souvent plus affectées que les hommes par les problèmes de jambes lourdes. Et certains aliments ont tendance à accentuer cet effet.

La charcuterie

C’est le cas notamment de la charcuterie. Et pour cause, elle est riche en sel, condiment favorisant la rétention d’eau, qui se traduit généralement par une sensation de gonflements et de pesanteur dans les jambes. Le jambon cru ou encore le saucisson contiennent également beaucoup d’acides gras insaturés qui engendrent une dilation des veines.

Les biscuits

Les biscuits, et autres viennoiseries et bonbons sont aussi à proscrire si on veut atténuer les symptômes. Le sucre simple est l’ennemi des jambes lourdes car il fragilise les vaisseaux sanguins. En cas de fringales, optez plutôt pour les fruits, et surtout les fruits rouges, qui diminuent la perméabilité des petits vaisseaux et fluidifient le sang.

Les chips

Trop grasses et trop salées, les chips, cacahouètes et autres biscuits apéritifs, sont néfastes pour le système veineux. Quand sonne l’heure de l’apéro, il vaut mieux miser sur les oléagineux (amandes, noisettes, noix…) qui sont sources d’oméga 3, des acides gras essentiels qui protègent le système cardiovasculaire et fluidifient le sang.

Le fromage

Pour retrouver des jambes légères, il est également préférable de limiter sa consommation de fromages à cause des graisse saturées et du sel qu’ils contiennent. A noter que les plus salés sont la mimolette, le roquefort, le parmesan ou encore le bleu. Pour le dessert, préférez le fromage blanc.

L’alcool

Enfin, il ne pas abuser des boissons alcoolisées. En effet, l’alcool est un vasodilatateur. Autrement dit, il dilate les vaisseaux sanguins et favorise l'engorgement veineux. En cas de jambes lourdes, votre allié n’est pas le vin, mais la vigne rouge, une plante connue pour stimuler la circulation et que vous pouvez consommer sous forme d’infusion.