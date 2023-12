Excès d'acide urique : voici les 12 aliments qui sont à éviter

L’acide urique est un déchet issu de la décomposition de substances, appelées les purines, lors de la digestion. Ce composé est ainsi normalement présent dans le sang. Mais lorsqu’il est produit en excès, il peut être responsable de plusieurs problèmes de santé graves, comme la goutte, une inflammation des articulations.

les abats

En cas d'hyperuricémie (quand le taux sanguin d'acide urique est supérieur à 80 mg/L), plusieurs aliments riches en purines sont ainsi déconseillés. Parmi eux, il y a notamment les abats, comme le foie, le ris, les rognons, ou encore les joues.

la charcuterie

Autre denrée à proscrire : la charcuterie, et plus globalement toutes les protéines d'origine animale. Sans compter que ces préparations contiennent également des acides gras saturés, qui diminuent la capacité du corps à dissoudre ce déchet métabolique.

les poissons gras

Pour diminuer son taux d’acide urique, éliminé par l'intestin et les reins, puis expulsé par les urines, il est d’autre part recommandé de limiter sa consommation de fruits de mer et de poissons gras comme notamment l'anchois, le hareng, le saumon.

les asperges

Certains produits à éviter se trouvent également au rayon légumes. Dans le détail, il est préférable de modérer sa consommation d’asperges. A noter que le chou-fleur ainsi que les épinards ne sont pas non plus de bons alliés, tout comme les champignons.

Le chocolat

Le chocolat à forte teneur en cacao possède plusieurs bienfaits épatants (il stimule le cerveau, redonne le sourire...). Toutefois, lors de sa métabolisation dans l'organisme, il libère de l’acide urique. Si on souffre d'hyperuricémie, il est donc recommandé de s'en passer.

les lentilles

Sur la liste des aliments à ne pas mettre dans son assiette, on retrouve enfin les lentilles, mais aussi les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les petits poids et les fèves. Les légumineuses sont en effet concentrées en purines.

La figue séchée

Ce fruit délicieux réputé pour ses bienfaits est à manger avec modération en cas d'excès d'acide urique. Cette mise en garde s'applique à sa forme séchée. Pour cette raison, les dattes, abricots et les pruneaux se rangent aussi dans cette catégorie.

LA BIÈRE

La bière est une boisson alcoolisée à éviter si vous avez des problèmes d'acide urique élevé. La bière contient des purines qui peuvent augmenter le taux d'acide urique dans le sang. De plus, l'alcool présent dans la bière peut ralentir l'élimination de l'acide urique par les reins, ce qui peut aggraver la situation pour les personnes ayant déjà des niveaux élevés d'acide urique.

LES BOISSONS SUCRÉES

Les boissons sucrées, telles que les sodas et les jus de fruits sucrés, sont également à éviter si vous cherchez à réduire votre taux d'acide urique. Ces boissons contiennent souvent du fructose, un type de sucre qui peut augmenter la production d'acide urique dans le corps. Limiter la consommation de boissons sucrées peut contribuer à réduire les niveaux d'acide urique et à prévenir les problèmes de santé associés à son excès.

Le pain blanc et les produits raffinés

Ces aliments contiennent des glucides simples qui peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang, contribuant ainsi indirectement à l'augmentation des niveaux d'acide urique. Les produits à base de farine blanche raffinée, comme le pain blanc, les pâtes, et les gâteaux, sont particulièrement à éviter.

Le vin et les spiritueux

Bien que la bière soit particulièrement riche en purines, d'autres boissons alcoolisées comme le vin et les spiritueux peuvent aussi augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang. L'alcool peut interférer avec l'élimination de l'acide urique par les reins.

Les viandes rouges et la volaille

En plus des abats et de la charcuterie, les viandes rouges (comme le bœuf et l'agneau) et certaines volailles sont riches en purines. Il est conseillé de limiter leur consommation pour contrôler les niveaux d'acide urique.