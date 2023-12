Bon cholestérol : voici les 9 meilleurs aliments pour l'augmenter

Le bon cholestérol (HDL) joue un rôle essentiel : il capte l’excès de cholestérol dans le sang et le transporte vers le foie, où il est éliminé. Pour augmenter son taux de HDL, certains aliments sont à privilégier.

Les lentilles

Tournez-vous vers les légumineuses. Riche en fibres, en vitamines (vitamine A, acide folique…), et en minéraux (magnésium, fer…), les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, ou encore les fèves, sont de bons alliés dans le cadre d’un régime anti-cholestérol.

Le boulgour

Autres aliments pour maintenir un bon taux de cholestérol HDL : les produits céréaliers, riches en fibres solubles. N’hésitez pas à consommer plus souvent du boulgour, mais aussi des pâtes complètes, du riz complet, ou encore du quinoa, de l’orge, et des flocons d’avoine.

Le saumon

Au rayon poissons, on peut citer le saumon, la truite, le maquereau, le hareng, et les sardines. Ces poissons gras sont sources d’oméga 3 et contribuent à augmenter le taux de bon cholestérol, contrairement à la viande rouge et à la charcuterie.

L’avocat

L’avocat figure aussi sur la liste des aliments à privilégier pour augmenter son taux de bon cholestérol et limiter l’assimilation du cholestérol LDL car il contient des acides gras mono-insaturés, ou oméga-9, et il est riche en tocophérol (vitamine E).

Les pommes

Enfin, misez sur les fruits, surtout les pommes, l’abricot et les agrumes, mais aussi les légumes (carottes, épinards, fenouil, chou vert, blettes). Leur teneur en fibres solubles, comme les pectines, et en antioxydants, favorisent le bon cholestérol.

Les Noix

Les noix, notamment les noix de Grenoble, les amandes et les noisettes, sont riches en acides gras polyinsaturés et en antioxydants. Elles peuvent aider à augmenter le taux de HDL tout en réduisant le LDL (le mauvais cholestérol).

L'HUILE D'OLIVE

L'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, est riche en acides gras mono-insaturés, similaires à ceux trouvés dans l'avocat. Elle a été démontrée pour augmenter le taux de HDL et possède également des propriétés anti-inflammatoires. Utilisez l'huile d'olive pour la cuisson ou comme vinaigrette pour vos salades.

Le Thé Vert

Le thé vert est connu pour ses nombreux bienfaits sur la santé, notamment en matière de cholestérol. Il contient des antioxydants appelés catéchines qui aident à améliorer le profil lipidique en augmentant le taux de HDL et en diminuant le LDL (le mauvais cholestérol).

Les Baies

Les fruits comme les myrtilles, les fraises, les mûres, et les framboises sont riches en antioxydants et en fibres. Les antioxydants, notamment les anthocyanes présents dans les baies, aident à protéger contre l'oxydation du cholestérol LDL, tandis que les fibres favorisent l'augmentation du HDL. Intégrer ces fruits dans votre alimentation, que ce soit frais ou sous forme de smoothies, peut être un bon moyen d'améliorer votre taux de cholestérol.