Ramadan 2024 : comment manger équilibré durant le jeûne ?

Commencé depuis ce lundi 11 mars pour se poursuivre jusqu’au 9 avril, le ramadan concerne cette année près de cinq millions de musulmans. Voici quelques conseils diététiques destinés aux pratiquants afin de maintenir une alimentation équilibrée lors de ce mois de jeûne.

Des habitudes alimentaires chamboulées qu’il faut compenser par des repas sains et équilibrés. A l’occasion du ramadan 2024, qui a commencé ce lundi et qui doit prendre fin le 9 avril, près de cinq millions de musulmans vont respecter un jeune strict de l’aube au coucher du soleil.

La diététicienne Rahaf Al Bochi livre ainsi pour la BBC quelques conseils diététiques donnés aux musulmans pour maintenir une alimentation équilibrée lors des deux repas principaux du ramadan : le «suhoor» avant l’aube et l’«iftar» après la rupture du jeûne.

Avant de traiter l’aspect alimentaire, elle rappelle qu’il est primordial de prendre son temps afin de ne pas se précipiter sur le repas principal et de mâcher longuement la nourriture pour la savourer.

Quels sont les aliments à privilégier et ceux à proscrire ?

Dans la tradition musulmane, il est recommandé de rompre le jeûne avec une ou deux dattes, qui contiennent du sucre rapide et des fibres, ainsi que de l'eau. Il faut accompagner ce repas d’une source de protéines comme des noix ou des amandes.

Pour le repas du matin, il est conseillé de privilégier des graisses saines et des protéines. Il est donc possible de consommer des œufs, des avocats, un yaourt grec ou encore des toasts.

Concernant les aliments à proscrire, il faut s’éloigner au maximum des aliments frits et des boissons sucrées.

Le modèle de «l’assiette saine» à suivre

Rahaf Al Bochi conseille aux musulmans pratiquants d’appliquer le modèle de «l’assiette saine». La moitié de cette dernière est censée être constituée de légumes non féculents ou d’une salade. Un quart de l’assiette regroupe les glucides complexes riches en fibres, comme le quinoa ou les pommes de terre. Le dernier quart de l’assiette est réservé aux protéines, à savoir le poulet, le bœuf et les autres viandes.

Au final, votre repas doit être constitué d’un mix alliant des graisses saines, des protéines, des glucides complexes et des glucides riches en fibres.

Rester hydraté demeure primordial

Il est primordial de s’hydrater suffisamment lors des heures où le jeûne n’est pas pratiqué. Il est donc important de sortir avec de l’eau, du thé, une soupe ou des fruits gorgés d’eau pour se rendre aux prières nocturnes. Il est aussi possible d’ajouter des électrolytes dans votre eau puisque ces derniers agrémentent votre boisson de potassium, de sodium et de vitamine C.

Il est également recommandé de réduire progressivement sa consommation de caféine. L’aspect progressif de cette démarche est prépondérant car il permettra d’ôter les risques de maux de tête.