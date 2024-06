Euro 2024 : la mère d’Aurélien Tchouaméni dévoile les deux recettes préférées de son fils

Avec le début de l'Euro 2024, l'occasion est bonne pour faire connaissance avec certains joueurs de l'équipe de France comme Aurélien Tchouaméni dont la maman a décidé de livrer ses deux plats de cuisine préférés.

Les petits secrets révélés par la maman. Josette Tchouaméni, la maman d’Aurélien, qui va disputer l’Euro 2024 dont le coup d’envoi est donné ce vendredi en Allemagne, a dévoilé les recettes préférées de son fils en partenariat avec l’application Uber Eats.

Au menu, on trouve deux bowls : un poulet grillé (avec une base de riz noir, un filet de poulet grillé aux épices, accompagnés de poivrons, d’oignons rouges, de généreux morceaux de patates douces et d’une sauce aux herbes fraîches et yaourt) et un épinards-crevettes (avec une base de riz noir également, des crevettes sautées au paprika, des épinards fondants, accompagnés de tomates cerises et d’herbes fraîches). Pour celles et ceux qui voudraient essayer, ces deux plats sont d’ailleurs disponibles sur Como KITCHEN à Dijon, Lyon, Marseille et Paris à partir de 12,90 euros.

A noter que la mère du milieu de terrain du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions le 1er juin dernier, a aussi révélé que son fils souhaitait devenir trader, dans une interview accordée au Parisien. Elle a aussi révélé qu'elle n'était pas très enjouée à l'idée qu'il se lance dans le football. «Ce n’est pas un projet qui m’avait enchanté. Aurélien était un très bon élève, j’avais d’autres rêves pour lui, a-t-il raconté. J’ai posé une condition pour lui donner mon accord : qu’il suive ses études jusqu’au bac minimum.»

Victime d’une fracture de fatigue au pied mais sélectionné par Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni fait tout pour être prêt pour l’entrée en lice des Bleus, lundi 17 juin.