Quelque 157.000 personnes ont défilé jeudi en France à l'occasion du 1er-Mai, avec un cortège parisien composé de 32.000 manifestants, soit une participation en hausse par rapport à 2024 (121.000), surtout à Paris, selon la police.

La CGT a de son côté comptabilisé un peu moins de 300.000 personnes. Les autorités ont indiqué que la participation avait presque doublé à Paris. Lors du défilé parisien, quatre manifestants (des élus et militants socialistes) et 19 FSI ont été légèrement blessés et 72 personnes ont été interpellées, dont 52 à Paris, avec 28 personnes placées en garde à vue, dont 19 dans la capitale. Trois incendies ont été allumés sur la voie publique.