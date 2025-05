Boris Vallaud dénonce des "violences graves" contre des militants et élus PS

Le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud a dénoncé jeudi, des "violences graves et inacceptables" et a promis de saisir la justice après une bousculade dont ont été victimes des militants et élus socialistes pris à partie dans le cortège parisien du 1er-mai.

"Violences graves et inacceptables. Ces perturbateurs sont les ennemis des travailleurs et de la gauche. Tout mon soutien aux camarades blessés", a écrit M. Vallaud sur X en annonçant saisir le procureur de la République. "Ils ne nous font pas peur, ils ne feront pas taire les socialistes", a-t-il ajouté.

Le député socialiste Jérôme Guedj qui avait dû quitter un rassemblement dimanche contre l'islamophobie, a dû être écarté du cortège, selon des images de télévision.