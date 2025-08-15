«McMigraine» : des frites et un coca peuvent-ils vraiment soigner un mal de crâne ?

Une «trend» sur TikTok met en avant une solution «miracle» pour lutter contre la migraine : consommer des frites et un Coca-cola en provenance du McDonald’s. Un menu surnommé «McMigraine» qui pourrait avoir un véritable effet sur notre corps, selon une neurologue.

Et si manger des frites et boire du Coca-cola, qui plus est en provenance du McDonald’s, était un remède miracle contre la migraine ? Si la question peut faire sourire, la réponse pourrait vous surprendre, puisque malgré le fait qu’il ne s’agisse que d’une tendance à la mode sur les réseaux sociaux, des médecins ont établi un certain lien entre ce «McMigraine» et des effets positifs sur notre cerveau.

La migraine est un syndrome qui touche de très nombreux français, notamment des femmes, qui sont trois fois plus souvent concernées, principalement en raison des fluctuations du taux d’œstrogènes. Elle est à différencier d’un simple mal de tête puisqu’il s’agit d’une maladie neurologique où une douleur pulsatile se fixe généralement d’un seul côté de la tête, souvent accompagnée de nausées et d’une hypersensibilité à la lumière, au bruit ou aux odeurs.

«Chez 20 à 30% des patients migraineux, une crise s’accompagne d’éclairs lumineux, de picotements ou de difficultés à parler», détaille Anneke Govaerts, cheffe du service de neurologie à l’hôpital de Tirlemont, pour 7sur7.be. «La cause exacte reste sujette à débat, mais une chose est sûre : le tronc cérébral devient hypersensible aux stimuli. Cette sensibilité est régulée par l’hypothalamus, le centre du cerveau qui réagit au sommeil, à la faim et au stress. Si ce système se dérègle, la migraine peut se déclencher».

Un effet sur le cerveau

Concernant le fameux «McMigraine», la neurologue estime qu’il existe «un fond de vérité», notamment lié au taux de glycémie. «Si un patient migraineux saute un repas, sa glycémie chute. Et cela peut déclencher une crise. Le sucre, le sel, la caféine et le froid peuvent temporairement apaiser le cerveau. Ce n’est peut-être pas très sain, mais c'est parfois efficace», poursuit-elle.

«Le sel aide en plus à retenir l’eau, et la déshydratation est aussi un déclencheur. Un Coca bien glacé peut détourner l’attention du cerveau de la douleur, et la caféine rétrécit les vaisseaux sanguins dans la tête, ce qui réduit temporairement la pression. Les migraineux qui sont restés trop longtemps sans manger et compensent rapidement avec ce genre de "McMigraine" remarqueront certainement un effet», ajoute la neurologue.

Une «astuce» plutôt qu'une «solution»

En conclusion, la spécialiste estime qu’il s’agit davantage d’une «astuce» plutôt que d’une véritable «solution». Elle rappelle que nombreux sont ceux qui se tournent vers ce repas en raison d’une envie «de gras de sel et de sucre». «Mais à ce moment-là, la crise a déjà commencé : vous êtes dans la "phase prodromique". Votre cerveau commence à dérailler. Vous vous sentez fatigué, irritable, d’humeur changeante. Un "McMigraine" ne préviendra pas la crise, mais ne l’aggravera pas non plus».

En revanche, Anneke Govaerts conseille aux migraineux de manger régulièrement, de boire beaucoup d’eau, voire d’utiliser certains médicaments «antihypertenseurs ou antiépileptiques» qui peuvent freiner les crises. Il existe également de nouveaux traitements puissants contre la migraine, mais ils coûtent 500 euros par mois et ne sont remboursés que si vous avez quinze jours de maux de tête par mois, dont huit migraines, et après avoir essayé d’autres médicaments.

«L’alimentation et le mode de vie font la différence», poursuit l’experte. «Boire suffisamment d’eau, identifier ses déclencheurs comme l’ail, le vin rouge ou un mauvais sommeil... Cela peut vraiment aider». «Sommeil, activité physique et gestion du stress : ce ne sont pas des options, mais des fondamentaux. Une journée bien structurée peut parfois faire plus que n’importe quel analgésique», conclut Anneke Govaerts.